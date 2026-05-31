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Napoli, la Sezione Italiana dell’IYPT intitolata al fisico Antonio Peduto

La Sezione Italiana dell'IYPT intitolata alla memoria di Antonio Peduto, il fisico di Castel San Lorenzo scomparso a 37 anni. Tutte le iniziative in programma

Alessandra Pazzanese

La morte del giovane fisico Antonio Peduto, 37 anni e di Castel San Lorenzo, avvenuta nel gennaio scorso, lasciò nello sconforto l’intera comunità. Il giovane fu strappato prematuramente alla vita a causa di un terribile glioblastoma; era un fisico tanto apprezzato e lavorava per IBM.

La nascita della Fondazione per la Scienza

Nei mesi scorsi la sua famiglia, con il fratello Giovanni, ha deciso di costituire, in memoria di Antonio, una Fondazione per la Scienza, con sede a Castel San Lorenzo. Si tratta di un ETS a sostegno di giovani animati dalla stessa passione di Antonio per la scienza. L’Associazione già si sta muovendo per conferire un premio per la fisica teorica e computazionale sotto il patrocinio della Società Italiana di Fisica.

La cerimonia di intitolazione all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

Ieri, 30 maggio, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli si è tenuta la cerimonia di intitolazione della Sezione Italiana dell’IYPT (un torneo internazionale di fisica dedicato a giovani studenti che si tiene ogni anno in un Paese diverso del mondo) ad Antonio Peduto.

Il cordoglio e l’orgoglio della comunità di Castel San Lorenzo

“Nella meravigliosa cornice dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, Palazzo Serra di Cassano è avvenuta l’intitolazione della Sezione Italiana dell’IYPT alla Memoria del nostro Fisico Antonio Peduto. L’importante riconoscimento ci riempie di orgoglio. Il ricordo di Antonio tratteggiato dal fratello Giovanni ha emozionato ed ha motivato ancor di più i giovani componenti della squadra che rappresenterà l’Italia al prossimo IYPT. Ai Familiari di Antonio rinnoviamo la nostra grata vicinanza, confidando che tutto ciò possa lenire la mestizia per la mancanza terrena” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale di Castel San Lorenzo, guidata dal sindaco, Giuseppe Scorza, dopo la cerimonia.

I progetti futuri nel nome della scienza e della divulgazione

“Abbiamo ancora altri obiettivi che stiamo definendo: organizzare un seminario annuale all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli sulla tematica Scienza e Filosofia e, inoltre, stiamo progettando una serie di podcast sulla storia della scienza” ha informato, invece, Giovanni, fratello del giovane fisico strappato alla vita troppo presto, ma la cui memoria continuerà anche attraverso tali progetti e attraverso le numerose iniziative dedicate alla scienza e di rilievo internazionale che saranno promosse prossimamente.

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