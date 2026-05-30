Cronaca

Incendio nella zona industriale di Battipaglia: fumo visibile a distanza, vigili del fuoco sul posto

Un incendio è divampato nella zona industriale di Battipaglia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Aggiornamenti.

Antonio Elia

Tensione questa sera nella zona industriale di Battipaglia, dove un incendio è divampato all’interno di un’area produttiva, rendendo necessario l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco.

Colonna di fumo visibile in città

Una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza, si è alzata dal luogo del rogo, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti in transito. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme.

Accertamenti sulle cause del rogo

Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato l’incendio. Le autorità competenti stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali danni alle strutture coinvolte.

La situazione è costantemente monitorata per evitare che il fuoco possa estendersi ad altre attività presenti nella zona industriale.

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