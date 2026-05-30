Grave incidente a Battipaglia e scontro pirata a Eboli: è caccia ai testimoni

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Battipaglia, dove si è verificato un grave incidente stradale all’altezza di via Spineta.

Per cause ancora in corso di accertamento, una moto con a bordo due giovani si è scontrata con un’autovettura. L’impatto è stato particolarmente violento, rendendo immediato l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti gli operatori della Pubblica Assistenza Vopi e l’automedica della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure ai due ragazzi coinvolti nell’incidente. Dopo essere stati stabilizzati, entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno.

Secondo le prime informazioni, i giovani avrebbero riportato ferite molto gravi e le loro condizioni destano forte preoccupazione.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sugli sviluppi delle indagini.

Appello social dopo il sinistro a Eboli: «Chi ha visto qualcosa parli»

Un accorato appello è stato pubblicato nelle ultime ore sulla pagina Facebook “Sei di Eboli se…il vero”, dove il compagno di una giovane rimasta coinvolta in un incidente stradale chiede l’aiuto dei cittadini per fare luce sull’accaduto.

Secondo quanto raccontato nel post, l’incidente si sarebbe verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 30 maggio 2026, intorno alle 12:10, sotto il ponte nei pressi della stazione di servizio Esso, vicino all’uscita autostradale di Eboli.

«La mia ragazza è stata coinvolta in un incidente con la moto sotto il ponte di fronte accanto alla Esso, vicino all’uscita autostradale di Eboli», scrive l’autore del messaggio.

La ricostruzione della dinamica e l’accusa di omissione di soccorso

Nel racconto pubblicato sui social viene ricostruita anche una prima dinamica dell’accaduto: «Una macchina l’ha stretta verso la corsia opposta in fase di sorpasso, facendola sbandare nell’altra corsia dove ha urtato violentemente contro un’altra auto».

Particolarmente duro il passaggio dedicato ai momenti successivi all’impatto. «È rimasta a terra per diverso tempo, senza che nessuno, nemmeno i conducenti delle auto coinvolte, le prestassero soccorso. Anzi, la evitavano girandole intorno. L’accaduto è stato a dir poco vergognoso», si legge nel post.

Fortunatamente le conseguenze non sarebbero state gravissime. «Lei non ha subito danni gravi, ha una clavicola fratturata ma tra 30 giorni sarà solo un brutto ricordo», aggiunge il compagno della giovane.

Annunciata la denuncia: si cercano pezzi di una vecchia utilitaria

La famiglia ha annunciato l’intenzione di procedere per vie legali e lancia un appello a chiunque possa fornire elementi utili. «Chiedo a tutti voi, per favore, se qualcuno ha visto qualcosa o sa qualcosa, parli. Stiamo per sporgere denuncia contro ignoti per il momento, ma lei sta cominciando a ricordare».

Infine, viene fornita una possibile descrizione del veicolo che avrebbe causato la manovra pericolosa: «L’auto a destra, in direzione dell’uscita autostradale, era un’auto datata, tipo Panda o Uno per intenderci. Abbiamo recuperato dei pezzi dell’auto in questione».

L’auspicio è che eventuali testimoni possano contribuire a chiarire la dinamica dell’incidente e fornire elementi utili all’identificazione del veicolo coinvolto.