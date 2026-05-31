“Rinfioriamo Stio e Gorga”: al via il concorso per trasformare il borgo in un giardino diffuso

Il Comune di Stio è pronto a trasformarsi in un meraviglioso giardino a cielo aperto. L’Ente, con a capo il sindaco Giancarlo Trotta, ha promosso anche quest’anno l’iniziativa “Rinfioriamo Stio e Gorga”, con l’obiettivo di migliorare l’immagine della città incrementando la cura del verde, di arricchire lo spirito comunitario e di aumentare il senso civico.

Chi può partecipare al concorso floreale

Il concorso è aperto a tutti: cittadini residenti e non, proprietari di seconde case o affittuari, singolarmente o per gruppi condominiali o abitazioni, Associazioni, Scuole e tutti gli esercenti commerciali.

Potranno partecipare al concorso coloro che iscriveranno i propri negozi, balconi, terrazzi, finestre, portoni, o che “adotteranno” strade, vicoli, vie, angoli, cortili e aiuole comunque ricadenti sull’intero territorio di Stio e Gorga, visibili dalla strada (quindi non confinati in giardini privati). I partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva. Non sono ammesse piante artificiali.

Modalità di iscrizione e scadenze

L’iscrizione è totalmente gratuita. Le richieste di partecipazione potranno essere trasmesse online all’indirizzo mail: affarigenerali@comune.stio.sa.it o a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Stio, dal 25 maggio 2026 al 25 luglio 2026.

Per ottenere il modello da compilare e per tutte le altre informazioni del concorso è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Stio, oppure recarsi presso l’ufficio protocollo. A iscrizione avvenuta, ad ogni partecipante verrà assegnato un talloncino da affiggere in prossimità dell’allestimento in cui è indicata la categoria di concorso assegnata, da ritirare presso l’ufficio protocollo del Comune.

I premi in palio per i vincitori

Ai primi classificati di ogni categoria verranno rilasciati premi consistenti in un buono di acquisto piante presso negozi specializzati, al fine di poter curare/conservare la composizione floreale nel tempo e riproporla l’anno successivo.