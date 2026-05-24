“Rutino in fiore 2026”: il borgo si trasforma in un giardino diffuso con il concorso della Pro Loco

Il Comune di Rutino è pronto a colorarsi con “Rutino in fiore 2026”, il concorso ideato dalla Pro Loco “E. Cortazzo” di Rutino che punta a trasformare i vicoli, i balconi e gli angoli del paese in un meraviglioso giardino a cielo aperto.

Come partecipare e modalità di iscrizione

Per partecipare basta compilare il modulo di adesione, reperibile sulla pagina Facebook della Pro Loco, e inviarlo tramite contatto WhatsApp, e-mail o consegnarlo di persona presso la sede della Pro Loco, sita in Via Paestum, il giorno 25 maggio dalle ore 17:30 alle ore 19:00.

C’è tempo fino al 25 maggio per iscriversi. Ogni partecipante, inoltre, all’atto della consegna del modulo, riceverà una piantina in omaggio come simbolo di inizio del concorso e di ringraziamento per l’impegno.

I criteri di valutazione della giuria

La giuria sarà composta da tre esperti o appassionati del settore non residenti nel territorio comunale. I sopralluoghi ufficiali avverranno il 27 giugno, tra le ore 15:00 e le 19:30.

I criteri di valutazione che guideranno i giudici saranno:

Inserimento armonioso nel contesto architettonico;

Varietà e combinazione cromatica dei fiori;

Originalità dell’allestimento.

In palio premi unici dell’artigianato locale

Come ogni concorso che si rispetti, sono previsti premi per i primi tre classificati. Per celebrare il legame tra arte e natura, l’organizzazione ha deciso che i riconoscimenti saranno pezzi unici di artigianato locale, creati appositamente per l’evento:

1° Classificato: un oggetto di artigianato d’eccellenza;

un oggetto di artigianato d’eccellenza; 2° Classificato: un’opera artigianale a tema floreale;

un’opera artigianale a tema floreale; 3° Classificato: un elemento d’arredo per esterni fatto a mano.

La cerimonia di premiazione, durante la quale verranno annunciati i vincitori e consegnati i premi artigianali, si terrà il 28 giugno 2026.