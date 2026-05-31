Cronaca

Paura nella notte a Eboli: furgone in fiamme dietro il Comune, i residenti chiedono sicurezza

Un violento incendio ha distrutto un furgone in Piazza Tito Flavio Silvano a Eboli, a ridosso del Comune. Indagini in corso sulla natura del rogo, mentre cresce la rabbia e la paura dei residenti per la sicurezza nel centro cittadino

Antonio Elia

Momenti di apprensione nel centro cittadino. Poco dopo le 2:30 della scorsa notte, il silenzio è stato bruscamente interrotto da un violento incendio che ha avvolto un furgone di colore rosso, parcheggiato in Piazza Tito Flavio Silvano, proprio alle spalle del palazzo di città.

Il rogo, divampato improvvisamente nel cuore della notte, ha illuminato la piazza, richiamando immediatamente l’attenzione dei residenti. Molti cittadini, svegliati dal forte odore di bruciato e dai bagliori delle fiamme, si sono riversati sui balconi, assistendo alla scena in preda al timore.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che il fuoco potesse estendersi ad altre vetture parcheggiate o arrecare danni agli edifici circostanti. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Indagini in corso tra l’ipotesi del dolo e dell’incidente

Al momento, la dinamica dell’accaduto resta al centro delle indagini. Sebbene non siano ancora state rese note le cause ufficiali, la natura del rogo — divampato nel cuore della notte in un mezzo isolato — solleva inevitabili dubbi. Gli inquirenti stanno vagliando ogni pista, inclusa quella dolosa, per fare piena luce su quanto accaduto.

La protesta dei residenti che chiedono più sicurezza

L’episodio ha riacceso prepotentemente il dibattito sulla sicurezza e sul degrado nel centro di Eboli. I residenti, spaventati e increduli, si interrogano sulla qualità della vita nel quartiere:

“È una situazione allarmante. Non è possibile vivere con la costante paura di ciò che può accadere sotto casa nel cuore della notte. Eboli merita più attenzione e sicurezza. Che cosa sta succedendo alla nostra città?”

Questa è solo l’ultima di una serie di segnalazioni che arrivano da un quartiere, quello a ridosso del Comune, che da tempo lamenta una crescente sensazione di abbandono. La comunità chiede risposte chiare e, soprattutto, interventi concreti per ripristinare la legalità e la serenità che, a giudicare dai fatti di stanotte, sembrano essere ormai un lontano ricordo.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.