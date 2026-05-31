Laurino, si ferisce durante una partita di calcio. Ragazzo di 22 anni in coma

Sono ore di speranza e preghiere a Laurino per il giovane di 22 anni che ieri è finito in coma dopo una grave caduta durante una partita di calcio, presso il Campo Sportivo della frazione di Villa Littorio.

La dinamica dell’incidente a Villa Littorio

Il ragazzo, in maniera accidentale, cadendo avrebbe battuto la testa con violenza contro la recinzione della struttura sportiva.

Ricoverato in prognosi riservata al San Luca

Attualmente il ventiduenne è in coma farmacologico presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sulla sua situazione di salute c’è il massimo riserbo: il giovane deve essere costantemente monitorato e si attende l’evoluzione del quadro clinico nella speranza di un miglioramento.

Nel frattempo, sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.