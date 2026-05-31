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Agropoli investe nel futuro dei bambini: al via l’iniziativa nazionale “Regalaci un libro” per le scuole

Il Comune di Agropoli aderisce al progetto "Aiutaci a Crescere. Regalaci un libro" di Giunti al Punto. Nuovi volumi per le scuole primarie grazie alla Biblioteca "Costabile Cilento".

Antonio Pagano
Libro

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha aderito all’iniziativa “Aiutaci a Crescere. Regalaci un libro”, promossa a livello nazionale dalla catena di librerie Giunti al Punto; la Giunta comunale ha approvato così lo schema di accordo per il triennio 2026-2028.

Nuovi libri per le scuole primarie: il ruolo della Biblioteca “Costabile Cilento”

L’iniziativa, giunta alla sua sedicesima edizione, è finalizzata alla raccolta e donazione di libri destinati alle scuole primarie del territorio, con l’obiettivo di favorire la diffusione della lettura e contribuire alla crescita delle biblioteche scolastiche.

Soggetto centrale nell’iniziativa sarà la Biblioteca Comunale “Costabile Cilento”, che si occuperà in particolare dei rapporti con le scuole, della raccolta delle adesioni e del coordinamento delle attività di distribuzione dei libri.

Gli obiettivi dell’iniziativa: cultura, inclusione e territorio

La partecipazione al progetto consentirà di:

Consolidare il ruolo della Biblioteca Comunale “Costabile Cilento” quale presidio culturale attivo e punto di riferimento per la comunità locale;

Rafforzare ulteriormente il rapporto tra Biblioteca e scuole del territorio;

Promuovere il valore sociale ed educativo della lettura;

Favorire l’accesso ai libri da parte dei bambini e delle famiglie;

Sostenere le biblioteche scolastiche attraverso un’iniziativa di carattere nazionale.

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