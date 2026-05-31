Agropoli investe nel futuro dei bambini: al via l’iniziativa nazionale “Regalaci un libro” per le scuole

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha aderito all’iniziativa “Aiutaci a Crescere. Regalaci un libro”, promossa a livello nazionale dalla catena di librerie Giunti al Punto; la Giunta comunale ha approvato così lo schema di accordo per il triennio 2026-2028.

Nuovi libri per le scuole primarie: il ruolo della Biblioteca “Costabile Cilento”

L’iniziativa, giunta alla sua sedicesima edizione, è finalizzata alla raccolta e donazione di libri destinati alle scuole primarie del territorio, con l’obiettivo di favorire la diffusione della lettura e contribuire alla crescita delle biblioteche scolastiche.

Soggetto centrale nell’iniziativa sarà la Biblioteca Comunale “Costabile Cilento”, che si occuperà in particolare dei rapporti con le scuole, della raccolta delle adesioni e del coordinamento delle attività di distribuzione dei libri.

Gli obiettivi dell’iniziativa: cultura, inclusione e territorio

La partecipazione al progetto consentirà di:

Consolidare il ruolo della Biblioteca Comunale “Costabile Cilento” quale presidio culturale attivo e punto di riferimento per la comunità locale;

Rafforzare ulteriormente il rapporto tra Biblioteca e scuole del territorio;

Promuovere il valore sociale ed educativo della lettura;

Favorire l’accesso ai libri da parte dei bambini e delle famiglie;

Sostenere le biblioteche scolastiche attraverso un’iniziativa di carattere nazionale.