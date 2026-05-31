Corsalonga Sangiovannese 2026: trionfano Khadiri e Filannino, quasi 200 atleti nel cuore del Cilento

​La Corsalonga Sangiovannese si conferma uno degli eventi sportivi più attesi e prestigiosi del Cilento. Quasi 200 gli iscritti alla 43ª edizione della storica gara podistica organizzata dall’Asd Cilento Run e dall’associazione MediaPyros. La manifestazione ha regalato emozioni, sfide avvincenti e prestazioni di alto livello lungo i nove chilometri di un percorso impegnativo che ha messo a dura prova tutti i partecipanti.

​Il podio maschile: dominio Carmax Camaldolese con Khadiri e Akinou

​A scrivere ancora una volta il proprio nome nell’albo d’oro è stato il marocchino Yahya Khadiri, atleta della Carmax Camaldolese, che ha conquistato il secondo successo consecutivo nella competizione. Con una prova autoritaria e ben gestita nella seconda parte di gara, Khadiri ha tagliato il traguardo in 30 minuti e 52 secondi, confermando il proprio feeling con le strade di San Giovanni a Piro.

​La società Carmax Camaldolese ha dominato la gara maschile piazzando due atleti ai primi due posti della classifica generale. Alle spalle del vincitore si è infatti classificato il compagno di squadra Ali Akinou, autore di una prestazione di grande spessore conclusa in 31 minuti e 31 secondi. Sul terzo gradino del podio è salito Abdelillah Majidi, che ha completato il percorso in 32 minuti e 9 secondi, contribuendo a rendere particolarmente elevato il livello tecnico della competizione.

​Gara femminile: Raffaella Filannino detta il ritmo e vince

​Grande interesse anche per la gara femminile, dove la vittoria è andata a Raffaella Filannino dell’Ass Daunia Running. L’atleta ha interpretato al meglio la corsa, imponendo il proprio ritmo e chiudendo la prova in 42 minuti e 13 secondi.

​Alle sue spalle si è piazzata Laura Delle Donne dell’Asd Metalfer Podistica Brienza 2000, seconda classificata con il tempo di 46 minuti e 58 secondi. Terza posizione per Esther Gladys Lopez, che ha fermato il cronometro a 47 minuti e 27 secondi. Tra gli atleti in gara si segnala anche l’ultramaratoneta campano Vincenzo Santillo, oltre a una nutrita presenza di atleti pugliesi.

​I riconoscimenti locali: i Trofei Paradiso e Magliano

​Come da tradizione, particolare attenzione è stata riservata anche alle classifiche dedicate agli atleti locali. Il Trofeo Nicola Paradiso, assegnato al primo sangiovannese all’arrivo, è stato conquistato per la prima volta da Marco Miele, protagonista di una brillante prestazione chiusa in 37 minuti e 19 secondi.

​Tra le donne del territorio, invece, il Trofeo “Sorriso Monica Magliano” è stato vinto da Sara Cetrangolo, che ha ottenuto il settimo successo della sua carriera in questa speciale graduatoria, confermandosi un punto di riferimento della corsa locale. Matteo Sorrentino ha vinto il premio Domenico Giacobbe Magliano, mentre Giuseppe Ladaga si è aggiudicato il premio Zicola, riservato al primo under 20 sangiovannese.

​Classifica a squadre e solidarietà per la Fondazione Pausilipon

​La gara a squadre è stata vinta dalla Cilento Run, davanti alla Carmax Camaldolese ed alla Podistica Pollese. Il premio di 350 euro è stato interamente devoluto alla Fondazione Pausilipon, a sostegno delle attività svolte quotidianamente in favore dei bambini e delle famiglie che si rivolgono ad una delle più importanti realtà pediatriche d’Italia.

​Entusiasmo del pubblico, istituzioni e Baby Corsalonga

​Gli atleti alla partenza ed all’arrivo sono stati accompagnati e sostenuti dalla voce della speaker ufficiale Zagara Arancio, affiancata da uno dei principali organizzatori della Corsalonga, Sandro Paladino. Lungo il tracciato non è mancato il sostegno di un pubblico numeroso, che ha accompagnato gli atleti con entusiasmo e partecipazione per assistere a una manifestazione che da oltre quattro decenni rappresenta una tradizione consolidata nel panorama sportivo cilentano.

​Alla cerimonia di premiazione ha partecipato il presidente regionale FIDAL Campania, Bruno Fabozzi, assieme al consigliere regionale FIDAL Rino Di Leo. Prima della partenza c’è stato il saluto istituzionale del vicesindaco di San Giovanni a Piro, Pasquale Sorrentino, che ha partecipato attivamente alla corsa non competitiva. Inoltre, centinaia di bimbi si sono cimentati nella Baby Corsalonga sulla distanza di un chilometro.

​L’editione 2026 della Corsalonga Sangiovannese si chiude, dunque, con un bilancio estremamente positivo, all’insegna dello sport, della passione e della valorizzazione del territorio. Un appuntamento che continua a richiamare atleti e appassionati, mantenendo vivo il prestigio di una gara che è ormai parte integrante della storia sportiva del Cilento.