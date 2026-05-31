Moio della Civitella entra nella rete dei Mulini Storici: svolta strategica per l’Antico Mulino in loc. San Giuseppe

Il Comune di Moio della Civitella, guidato dal sindaco Enrico Gnarra, ha aderito con delibera di giunta n. 45 del 28 aprile 2026 all’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (AIAMS) in qualità di socio sostenitore, su proposta della Direttrice del Polo Museale, l’architetto Giuseppina Del Giudice.

Nata nel 2011, l’associazione rappresenta la rete nazionale dedicata alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dei mulini storici. L’AIAMS opera attraverso attività di documentazione, divulgazione, eventi, censimento degli impianti, produzione di materiali culturali, una biblioteca tematica e il collegamento costante fra le diverse realtà locali che conservano opifici storici.

L’Antico Mulino in località San Giuseppe: un gioiello del 1747 nel Polo Museale

Nel territorio comunale di Moio della Civitella è presente un antico mulino situato in località San Giuseppe. Secondo le fonti ufficiali finora note, la struttura fu costruita nel 1747 da don Antonio Milano. Oggi il sito rappresenta un esempio ben conservato di mulino ad acqua con sistema a ritrecine, caratterizzato da una ruota orizzontale e un asse verticale.

Il bene, restaurato nel 2014 e inserito dal 2025 nel Polo Museale “Prof. Giuseppe Stifano”, costituisce una testimonianza particolarmente significativa della civiltà contadina, delle tecnologie idrauliche storiche e del rapporto profondo fra comunità, acqua, cerealicoltura e paesaggio rurale. Da sempre i mulini hanno rappresentato un punto nevralgico dell’antropizzazione del territorio; veri e propri perni della vita sociale ed economica, hanno contribuito nelle varie epoche a costruire reti di sussistenza, di commercio e di scambio.

Gli obiettivi dell’adesione all’AIAMS e i precedenti nella provincia di Salerno

La partecipazione alla rete AIAMS consente di inserire l’Antico Mulino del Polo Museale in un circuito nazionale coerente con le finalità del museo, rafforzando la visibilità del bene e aprendo nuove opportunità di collaborazione scientifica, didattica e culturale.

L’adesione ad AIAMS ha un rilevante valore strategico, poiché permette al Comune di entrare formalmente in una rete nazionale specializzata nella valorizzazione dei mulini storici. Nella provincia di Salerno risultano già inseriti all’interno della rete il Mulino De Maffutiis di Auletta, l’Antico Mulino Fu Ruca di Laurito, il Mulino di Gete a Campinola e il Mulino del Toriello di Cava de’ Tirreni.