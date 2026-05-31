Piana del Sele

Elezioni a Campagna: l’Udc di Salerno schiera il suo sostegno per Livio Moscato al ballottaggio

L'Udc provinciale di Salerno ufficializza il sostegno a Livio Moscato per il ballottaggio a Campagna: "È la scelta migliore per stabilità e sviluppo".

Comunicato Stampa
Roberto Lambiase

Si è svolto ieri mattina a Campagna un incontro politico promosso dall’Udc che ha visto la partecipazione del responsabile nazionale Sanità del partito, insieme ai dirigenti e ai militanti del territorio. Al centro del confronto le prospettive amministrative della città in vista del prossimo turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco.

​All’iniziativa hanno preso parte numerosi iscritti e simpatizzanti dell’Udc, oltre al coordinatore cittadino Daniele Guarnieri, in un clima di confronto costruttivo sulle priorità programmatiche e sul futuro della comunità campagnese.

​Il sostegno ufficiale alla candidatura di Livio Moscato

​Nel corso dell’incontro è stata ribadita la posizione del partito in vista della sfida decisiva per la guida del Comune. L’Udc sosterrà infatti la candidatura di Livio Moscato al ballottaggio, ritenendola la proposta più idonea a garantire stabilità amministrativa, capacità di governo e attenzione alle esigenze del territorio.

​Le dichiarazioni del commissario provinciale Roberto Lambiase

​“L’incontro di ieri è stato particolarmente utile per ascoltare i militanti, condividere le prospettive del partito e consolidare il nostro impegno a favore della città di Campagna”, ha dichiarato Roberto Lambiase, commissario provinciale dell’Udc di Salerno. “Dopo un’attenta valutazione del quadro politico e amministrativo, abbiamo deciso di sostenere Livio Moscato al ballottaggio perché riteniamo che rappresenti la scelta migliore per assicurare una guida autorevole e competente alla città”.

​“L’Udc continuerà a dare il proprio contributo con spirito costruttivo e senso di responsabilità”, ha aggiunto Lambiase. “Siamo convinti che Campagna abbia bisogno di un’amministrazione capace di affrontare le sfide dei prossimi anni con pragmatismo, dialogo e una visione concreta di sviluppo. Per questo invitiamo i cittadini a sostenere Livio Moscato nella fase decisiva della competizione elettorale”.

​Prospettive future e radicamento sul territorio

​L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di rafforzare la presenza del partito sul territorio e di proseguire il confronto con cittadini, associazioni e realtà locali per contribuire alla crescita e al rilancio della città.

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