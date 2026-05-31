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Tragedia a Capaccio Paestum, l’ultimo saluto a Osvaldo Di Giaimo: domani l’addio a Cristian Ventura

La comunità di Castellabate si stringe intorno alle famiglie di Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura, i due giovani deceduti nel tragico incidente a Capaccio Paestum

Manuel Chiariello

Il risuono delle campane a interrompere un silenzio assoluto. Intorno alle ore 17.00 di oggi la chiesa di San Marco Evangelista ha accolto il feretro di Osvaldo Di Giaimo, uno dei ragazzi scomparsi tragicamente nell’incidente stradale avvenuto all’alba di sabato a Capaccio Paestum.

Un ultimo struggente saluto direttamente nella sua San Marco, con il feretro che si è mosso in un lento corteo dall’abitazione del nonno per raggiungere la chiesa per il rito funebre celebrato dal parroco don Franco Giordano. Ad attenderlo tanti familiari e amici del posto tra lacrime e dolore per una scomparsa così improvvisa e drammatica. Osvaldo lascia la mamma Rita, il papà Francesco e i fratelli Mariano e Aurora.

Domani i funerali di Cristian Ventura

Nella mattinata di domani, invece, sarà il momento di salutare per l’ultima volta Cristian Ventura, il 39enne in sella all’SH nero insieme al suo amico Osvaldo, purtroppo finito fatalmente contro il muro di recinzione di una villetta in via Poseidonia, in località Laura di Capaccio Paestum.

Il funerale si svolgerà presso la Basilica Pontificia di Castellabate capoluogo. Due giovani vite spezzate che hanno lasciato l’intera comunità in lutto.

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