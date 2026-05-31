Attualità

Serramezzana, stop agli incivili: fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

L'Amministrazione guidata dal Sindaco Materazzi attiva la videosorveglianza mobile nei punti critici del territorio per contrastare gli sversamenti abusivi

Manuel Chiariello
Telecamere videosorveglianza

Nuova stretta del comune di Serramezzana contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Augusto Materazzi, è pronta per l’installazione di foto-trappole e dispositivi di videosorveglianza mobili in diverse aree del territorio, con l’obiettivo di contrastare gli illeciti ambientali e individuare i responsabili degli sversamenti abusivi.

Ecco dove saranno posizionate le telecamere

Le telecamere, in procinto di essere attivate in questi giorni, saranno collocate nei punti maggiormente esposti al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, lungo strade periferiche, aree rurali e zone frequentemente segnalate dai cittadini. Si tratta di strumenti tecnologici in grado di monitorare costantemente le aree maggiormente esposte al fenomeno degli sversamenti abusivi, consentendo di acquisire immagini e filmati utili all’identificazione dei responsabili.

L’obiettivo è chiaro: videosorvegliare il territorio soprattutto nelle ore notturne

I dispositivi, inoltre, permetteranno di monitorare il territorio anche nelle ore notturne, raccogliendo tutti frame utili per le indagini del caso. L’iniziativa rientra in un più ampio piano di tutela ambientale e salvaguardia del decoro urbano promosso dal Comune, ma anche di totale videosorveglianza del territorio che punta non solo alla repressione dei comportamenti illeciti, ma anche alla sensibilizzazione della cittadinanza sul rispetto dell’ambiente e delle regole.

Tolleranza zero: previste sanzioni

Per chi verrà sorpreso ad abbandonare rifiuti sono previste sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche conseguenze di natura penale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Con l’attivazione delle foto-trappole, Serramezzana rafforza dunque le attività di controllo sul territorio, lanciando un messaggio chiaro contro ogni forma di inciviltà ambientale: la tutela dell’ambiente resta una priorità.

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