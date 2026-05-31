Attualità

Daniele Lettieri ammesso agli Ordini Sacri: festa nella comunità di Sala Consilina

A Sala Consilina il seminarista Daniele Lettieri è stato ammesso ai candidati agli Ordini Sacri dal Vescovo Mons. Antonio De Luca. Ecco i dettagli della celebrazione

Erminio Cioffi

Una mattinata intensa e carica di emozione quella vissuta oggi nella Chiesa della Santissima Trinità di Sala Consilina, dove il seminarista Daniele Lettieri è stato ufficialmente ammesso tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato.

Il rito si è svolto nel corso della Celebrazione Eucaristica delle ore 11:30, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, S.E. Mons. Antonio De Luca, alla presenza di numerosi fedeli, sacerdoti, familiari e amici che hanno voluto condividere questo importante momento del suo cammino vocazionale.

Il significato del rito vocazionale

L’ammissione agli Ordini Sacri rappresenta una tappa significativa nel percorso di formazione verso il sacerdozio. Con questo rito, infatti, la Chiesa riconosce pubblicamente la volontà del candidato di proseguire il proprio cammino di preparazione al ministero sacerdotale, confermando al tempo stesso la fiducia nel suo percorso umano e spirituale.

La partecipazione della comunità e i prossimi passi

La celebrazione è stata vissuta con profonda partecipazione dall’intera comunità ecclesiale di Sala Consilina, che ha accompagnato con la preghiera e l’affetto Daniele Lettieri in questo passo importante della sua vita.

Per Daniele si apre ora una nuova fase del percorso formativo in attesa delle future tappe che lo condurranno verso il Diaconato e, successivamente, al Presbiterato.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.