Daniele Lettieri ammesso agli Ordini Sacri: festa nella comunità di Sala Consilina

Una mattinata intensa e carica di emozione quella vissuta oggi nella Chiesa della Santissima Trinità di Sala Consilina, dove il seminarista Daniele Lettieri è stato ufficialmente ammesso tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato.

Il rito si è svolto nel corso della Celebrazione Eucaristica delle ore 11:30, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, S.E. Mons. Antonio De Luca, alla presenza di numerosi fedeli, sacerdoti, familiari e amici che hanno voluto condividere questo importante momento del suo cammino vocazionale.

Il significato del rito vocazionale

L’ammissione agli Ordini Sacri rappresenta una tappa significativa nel percorso di formazione verso il sacerdozio. Con questo rito, infatti, la Chiesa riconosce pubblicamente la volontà del candidato di proseguire il proprio cammino di preparazione al ministero sacerdotale, confermando al tempo stesso la fiducia nel suo percorso umano e spirituale.

La partecipazione della comunità e i prossimi passi

La celebrazione è stata vissuta con profonda partecipazione dall’intera comunità ecclesiale di Sala Consilina, che ha accompagnato con la preghiera e l’affetto Daniele Lettieri in questo passo importante della sua vita.

Per Daniele si apre ora una nuova fase del percorso formativo in attesa delle future tappe che lo condurranno verso il Diaconato e, successivamente, al Presbiterato.