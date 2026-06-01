Laurino, stabili le condizioni del 22enne ferito dopo una caduta al campetto

Sono stabili le condizioni di D.R., queste le iniziali del nome del ragazzo di 22 anni residente a Laurino, in coma farmacologico dopo una caduta durante una partita di calcetto.

Il giovane, nella serata di sabato 30 maggio, si era recato, insieme ai suoi amici, presso il campo sportivo sito nella frazione di Villa Littorio per una normale partita a calcetto. Una caduta, stando alle ricostruzioni, aveva fatto sì che il giovane sbattesse la testa contro la recinzione della struttura sportiva.

I soccorsi e il ricovero al San Luca

Apparse subito serie le sue condizioni, i presenti avevano immediatamente allertato i soccorsi e il ragazzo era stato trasportato in ambulanza presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove i medici avevano ritenuto opportuno indurre il coma farmacologico vista la gravità del caso.

Sono seguite ore di apprensione e di preghiere a Laurino e, nella mattinata di oggi, sono state diffuse nuove notizie sulle condizioni cliniche del giovane: le sue condizioni sono stabili, nella giornata odierna sarà sottoposto ad ulteriori esami. In tanti attendono speranzosi buone notizie riguardo all’esito di tali accertamenti.

Le indagini sulla dinamica

Intanto sono stati avviati i sopralluoghi anche presso la struttura sportiva e la dinamica dell’incidente, che sembrerebbe accidentale, è al vaglio delle autorità competenti.