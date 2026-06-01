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Granfondo Marcialonga, straordinaria vittoria per Giuseppe Orlando: il ciclista di Monteforte Cilento trionfa sulle Dolomiti

Giuseppe Orlando vince la Granfondo Marcialonga con un'impresa eroica sulle Dolomiti. Il ciclista di Monteforte Cilento stacca tutti sul Passo Valles

Carmine Infante
Giuseppe Orlando

Straordinaria vittoria per il ciclista di Monteforte Cilento Giuseppe Orlando alla Granfondo Marcialonga. Nel pomeriggio di ieri, il cilentano ha sfoderato una performance sontuosa, nonostante il recente infortunio alla spalla, bagnando l’esordio stagionale con il gradino più alto del podio. I suggestivi e complessi scenari delle Dolomiti sorridono di nuovo a Orlando, che nel 2024 aveva conquistato la leggendaria “Maratona delle Dolomiti”.

Ci sarà poco tempo per riposare, perché domenica prossima si tornerà su strada con un solo obiettivo: bissare il successo di ieri. La forma e l’ambiente sono quelli giusti.

Il racconto della gara

La Granfondo Marcialonga è una gara ostica, strutturata su quattro salite difficoltose, distribuite su ben 135 km. Ieri, già alla prima salita è stato evidente che solo una ventina di ciclisti avessero abbastanza fiato nei polmoni per contendersi la vittoria sotto il sole battente di Predazzo.

Il gruppetto ha mantenuto la compattezza fino all’ultima salita, il Passo Valles, quando Orlando ha dato lo sprint decisivo: una volata poderosa che gli ha permesso di staccare gli avversari di oltre tre minuti. È un gesto tecnico proprio dell’atleta cilentano, che più volte in carriera ha dimostrato una capacità straordinaria di leggere i momenti delle gare, centellinando le energie per poi sfoderarle al momento giusto.

I complimenti del sindaco Mottola

Puntuali sono arrivate le congratulazioni del primo cittadino di Monteforte Cilento, Bernardo Mottola, a nome dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza: “I successi sportivi di Giuseppe sono un orgoglio per tutta la comunità, che fa sempre il tifo per lui, accompagnandolo ovunque con il proprio affetto”.

“Mi auguro che questo sia il primo successo di una stagione straordinaria ed emozionante, come quelle che il nostro ciclista ci ha regalato in questi anni”, ha chiosato con emozione il sindaco.

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