Salerno, proclamato il sindaco ma Vincenzo De Luca diserta la cerimonia

Vincenzo De Luca è stato ufficialmente proclamato sindaco di Salerno. La cerimonia è avvenuta questa mattina poco prima delle ore 10, sancendo l’inizio formale del suo nuovo mandato alla guida della città. Come era ampiamente prevedibile, il neo eletto primo cittadino non ha preso parte alla cerimonia di proclamazione, in realtà una pura formalità burocratica.

L’insediamento a Palazzo Guerra e i lavori nell’ufficio

Nonostante l’assenza alla cerimonia ufficiale, la macchina organizzativa è già a pieno regime per consentire a De Luca di insediarsi nel suo ufficio a Palazzo Guerra. All’interno della stanza destinata al primo cittadino sono infatti partiti i primi interventi di adeguamento logistico. Tra le modifiche già avviate si registra la rimozione del salottino comunale.

Disposizioni, queste, che arrivano dallo stesso sindaco che intanto ha iniziato a esercitare le sue funzioni sul campo subito dopo l’esito delle urne, effettuando diversi sopralluoghi nei cantieri cittadini e definendo la programmazione dei prossimi interventi sul territorio. Non sono mancate uscite folkloristiche durante le quali ha allontanato parcheggiatori abusivi e questuanti.

Il debutto ufficiale per la festa della Repubblica

Il debutto pubblico di Vincenzo De Luca con la fascia tricolore è previsto a breve. La prima uscita ufficiale del sindaco di Salerno dovrebbe avvenire domani, in occasione delle celebrazioni istituzionali organizzate per il 2 giugno, Festa della Repubblica.