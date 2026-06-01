Attualità

Terremoto tra Moliterno e Montesano, scossa avvertita nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'INGV al confine tra Moliterno e Montesano sulla Marchesana. Nessun danno segnalato

Erminio Cioffi
Terremoto

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 della scala Richter è stata registrata nella tarda serata di ieri, domenica 31 maggio, nell’area di confine tra la Basilicata e la Campania. L’evento sismico si è verificato precisamente alle ore 23:37 ad una profondità di 13 chilometri nel sottosuolo.

La localizzazione della Sala sismica

I dati scientifici ed i parametri dell’evento sono stati localizzati con precisione dalla Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. L’epicentro del sisma è stato individuato nel territorio lucano, a circa sei chilometri a ovest del comune di Moliterno, in provincia di Potenza, una zona situata a ridosso del confine con il territorio di Montesano sulla Marchesana e il Vallo di Diano.

La reazione della popolazione e le verifiche

Il movimento tellurico, nonostante la magnitudo moderata, è stato avvertito da una parte della popolazione residente nei comuni prossimi all’epicentro. Escluse conseguenze sul territorio: non si registrano infatti danni a persone o a cose.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.