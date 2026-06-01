Terremoto tra Moliterno e Montesano, scossa avvertita nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 della scala Richter è stata registrata nella tarda serata di ieri, domenica 31 maggio, nell’area di confine tra la Basilicata e la Campania. L’evento sismico si è verificato precisamente alle ore 23:37 ad una profondità di 13 chilometri nel sottosuolo.

La localizzazione della Sala sismica

I dati scientifici ed i parametri dell’evento sono stati localizzati con precisione dalla Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. L’epicentro del sisma è stato individuato nel territorio lucano, a circa sei chilometri a ovest del comune di Moliterno, in provincia di Potenza, una zona situata a ridosso del confine con il territorio di Montesano sulla Marchesana e il Vallo di Diano.

La reazione della popolazione e le verifiche

Il movimento tellurico, nonostante la magnitudo moderata, è stato avvertito da una parte della popolazione residente nei comuni prossimi all’epicentro. Escluse conseguenze sul territorio: non si registrano infatti danni a persone o a cose.