Cilento

Incidente ad Agropoli in località Madonna del Carmine: scontro auto-moto, un ferito

Uno scontro tra un'auto e una moto si è verificato questa mattina ad Agropoli, in località Madonna del Carmine. Traffico bloccato e un ferito soccorso dal 118

Redazione Infocilento

Incidente stradale questa mattina poco prima delle otto ad Agropoli. È successo in località Madonna del Carmine dove, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrati un’auto e una moto.

I soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

Violento l’impatto con la persona a bordo del motociclo che è stata sbalzata a terra. Sul posto immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli che ha provveduto a prendersi carico del ferito. Ai carabinieri della locale stazione il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Traffico in tilt e disagi alla circolazione

Disagi si sono registrati al traffico, rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia.

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