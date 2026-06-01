Incidente ad Agropoli in località Madonna del Carmine: scontro auto-moto, un ferito

Incidente stradale questa mattina poco prima delle otto ad Agropoli. È successo in località Madonna del Carmine dove, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrati un’auto e una moto.

I soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

Violento l’impatto con la persona a bordo del motociclo che è stata sbalzata a terra. Sul posto immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli che ha provveduto a prendersi carico del ferito. Ai carabinieri della locale stazione il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Traffico in tilt e disagi alla circolazione

Disagi si sono registrati al traffico, rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia.