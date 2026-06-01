Attualità

INPS Sala Consilina: nuovi orari e giorni di apertura dal 15 giugno

Cambiano i giorni e gli orari di apertura al pubblico per l'Agenzia INPS di Sala Consilina a partire dal 15 giugno. Ecco i dettagli e come prenotare.

Comunicato Stampa
Inps

Importanti novità per i cittadini del Vallo di Diano che usufruiscono dei servizi previdenziali. A decorrere dal prossimo 15 giugno, il servizio al pubblico dell’Agenzia territoriale INPS di Sala Consilina sarà erogato secondo una nuova articolazione oraria.

I nuovi orari di apertura al pubblico

In particolare, l’apertura al pubblico sarà garantita esclusivamente nei seguenti giorni:

  • Martedì
  • Mercoledì
  • Venerdì

L’orario di accesso agli sportelli sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

I servizi di assistenza da remoto

Per andare incontro alle esigenze dell’utenza e ridurre le attese, restano comunque attivi tutti i canali digitali e telefonici dell’Istituto.

Resta infatti sempre possibile l’assistenza da remoto tramite:

  • Contact Center nazionale
  • App INPS Mobile
  • Consulenze su appuntamento (erogabili anche in videochiamata o con contatto telefonico preventivo)
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