INPS Sala Consilina: nuovi orari e giorni di apertura dal 15 giugno

Importanti novità per i cittadini del Vallo di Diano che usufruiscono dei servizi previdenziali. A decorrere dal prossimo 15 giugno, il servizio al pubblico dell’Agenzia territoriale INPS di Sala Consilina sarà erogato secondo una nuova articolazione oraria.
I nuovi orari di apertura al pubblico
In particolare, l’apertura al pubblico sarà garantita esclusivamente nei seguenti giorni:
- Martedì
- Mercoledì
- Venerdì
L’orario di accesso agli sportelli sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
I servizi di assistenza da remoto
Per andare incontro alle esigenze dell’utenza e ridurre le attese, restano comunque attivi tutti i canali digitali e telefonici dell’Istituto.
Resta infatti sempre possibile l’assistenza da remoto tramite:
- Contact Center nazionale
- App INPS Mobile
- Consulenze su appuntamento (erogabili anche in videochiamata o con contatto telefonico preventivo)