Consorzio Tusciano Solidale, svolta nel welfare: firmati 16 contratti a tempo indeterminato

Dopo un lungo periodo di incertezza, il Consorzio Tusciano Solidale segna un punto di svolta fondamentale per le politiche sociali del territorio. Sono state settimane di lavoro intenso, finalizzate a concretizzare un obiettivo atteso da tempo: la stabilizzazione del personale e il rafforzamento dei servizi essenziali per i cittadini dei comuni di Battipaglia, Bellizzi e Olevano sul Tusciano.

La fine del precariato e la firma dei contratti

Il 1° giugno 2026 rimarrà una data storica per l’Ente. Presso la sede del Consorzio, 16 assistenti sociali hanno apposto la loro firma su contratti a tempo pieno e indeterminato. Non si tratta di un risultato scontato, ma del coronamento di un iter concorsuale pubblico portato a termine in tempi rapidi, a dimostrazione della volontà politica e amministrativa di investire concretamente nel welfare locale.

Questa operazione non solo garantisce stabilità lavorativa a 16 professionisti, ponendo fine a una condizione di precariato, ma assicura al Consorzio la continuità e la professionalità necessarie per affrontare le sfide sociali del territorio con maggiore efficacia ed efficienza.

Le parole del direttore Carmine De Blasio

A commentare con soddisfazione il traguardo raggiunto è il direttore del Consorzio Tusciano Solidale, Carmine De Blasio:

“Quando si vuole, le cose si fanno. Concretizzare veri processi di cambiamento sui territori è assolutamente possibile ed è il nostro obiettivo prioritario. E non solo: con la determinazione e la collaborazione di tutti, i risultati possono arrivare anche in tempi rapidi. Siamo veramente molto soddisfatti perché, in fondo, la motivazione principale del nostro lavoro sta nei fatti che si riescono a realizzare.”

