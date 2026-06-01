Futani in festa per zia Nicolina: la comunità celebra i suoi 103 anni

Un compleanno speciale a Futani: zia Nicolina compie 103 anni. Un traguardo importante che viene festeggiato da tutta la comunità che rivede in lei un pilastro della memoria storica del paese.

L’omaggio dell’amministrazione comunale

A renderle omaggio l’intera amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Dario Trivelli, che scrive: “L’ennesima tappa di una vita vissuta con dignità, coraggio e straordinaria forza d’animo, attraversando epoche, cambiamenti e sfide senza mai perdere quei valori che hanno reso Nicolina un punto di riferimento prezioso per la sua famiglia e per l’intera comunità”.

Un esempio di tenacia e saggezza

Una lunga vita vissuta con saggezza e amore, zia Nicolina è un esempio di tenacia, fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno il piacere di parlare con lei.

“Ancora buon compleanno Zia Nicolina; i tuoi 103 anni sono una storia meravigliosa che merita di essere celebrata”, conclude il Sindaco.