Operaio colpito da ictus in cantiere a Pontecagnano: soccorso in codice rosso e trasportato al Ruggi

Un improvviso problema di salute ha colpito un operaio di 50 anni mentre si trovava al lavoro in un cantiere a Pontecagnano. L’episodio si è verificato nella mattinata, poco dopo le 11, all’interno di un edificio in corso di costruzione. L’uomo è stato improvvisamente colto da un ictus, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori per prestare le prime cure salvavita.

Il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto al Ruggi

La centrale operativa del 118, ricevuta la segnalazione della gravità della situazione, ha attivato la procedura d’urgenza inviando sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi e un’auto medica. Il personale sanitario, giunto rapidamente sul luogo dell’accaduto, ha stabilizzato l’operaio sul posto prima di disporre il trasferimento d’urgenza.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato affidato alle cure dei medici del nosocomio per i necessari trattamenti terapeutici.