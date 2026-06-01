Cronaca

Operaio colpito da ictus in cantiere a Pontecagnano: soccorso in codice rosso e trasportato al Ruggi

Un operaio di 50 anni è stato colto da un improvviso ictus in un cantiere edile a Pontecagnano. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso al Ruggi

Redazione Infocilento
Ospedale Ruggi

Un improvviso problema di salute ha colpito un operaio di 50 anni mentre si trovava al lavoro in un cantiere a Pontecagnano. L’episodio si è verificato nella mattinata, poco dopo le 11, all’interno di un edificio in corso di costruzione. L’uomo è stato improvvisamente colto da un ictus, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori per prestare le prime cure salvavita.

Il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto al Ruggi

La centrale operativa del 118, ricevuta la segnalazione della gravità della situazione, ha attivato la procedura d’urgenza inviando sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi e un’auto medica. Il personale sanitario, giunto rapidamente sul luogo dell’accaduto, ha stabilizzato l’operaio sul posto prima di disporre il trasferimento d’urgenza.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato affidato alle cure dei medici del nosocomio per i necessari trattamenti terapeutici.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.