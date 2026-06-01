Ballottaggio a Campagna, la coalizione di D’Ambrosio non si schiera: «Libertà di scelta e voto secondo coscienza»

Nessuna indicazione di voto in vista del ballottaggio. È questa la decisione assunta dalla coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Pierfrancesco D’Ambrosio, classificatosi al terzo posto al termine del primo turno delle elezioni comunali, alle spalle di Adele Amoruso e Livio Moscato.

Ad annunciarlo è stato lo stesso D’Ambrosio attraverso un post pubblicato sui social network, nel quale ha reso nota la posizione condivisa dalle quattro liste che hanno composto la coalizione.

Il confronto interno e le diverse valutazioni

«Dopo il primo turno, i gruppi politici che fanno riferimento alle quattro liste della nostra coalizione si sono confrontati per valutare il percorso da intraprendere in vista del ballottaggio», si legge nella nota. Un confronto definito «ampio, serio ed approfondito», dal quale sono emerse sensibilità e valutazioni differenti.

Nonostante il clima di reciproco rispetto e la condivisione del percorso politico compiuto durante la campagna elettorale, le diverse posizioni non hanno consentito di raggiungere una linea comune in vista della sfida decisiva per la guida del Comune.

Nessun apparentamento e focus sui programmi

Per questo motivo, la coalizione ha scelto di non schierarsi ufficialmente con nessuno dei due candidati rimasti in corsa. «La nostra coalizione non darà alcuna indicazione di voto. Ad ogni gruppo e ad ogni elettore l’invito a scegliere in piena autonomia e secondo coscienza», ha scritto D’Ambrosio, invitando i cittadini a partecipare al voto e a valutare «programmi, competenze, credibilità e capacità di governo nell’esclusivo interesse della Città di Campagna».

Il futuro del progetto politico

Nel messaggio, il candidato sindaco ha inoltre sottolineato che il progetto politico avviato in questi mesi non si esaurirà con l’esito elettorale. «Il percorso politico e amministrativo che abbiamo avviato continuerà con lo stesso impegno, la stessa passione e lo stesso senso di responsabilità che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale», conclude la nota.

Una presa di posizione che lascia dunque piena libertà di scelta agli elettori della coalizione di D’Ambrosio e che potrebbe avere un peso significativo nell’esito del ballottaggio tra Adele Amoruso e Livio Moscato.