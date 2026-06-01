Tensione a Eboli, lite per un parcheggio finisce nel caos: auto investe i passanti al rione Pescara

Momenti di puro terrore si sono vissuti questa sera nella zona della cosiddetta “Ciamba di Cavallo” al rione Pescara, dove una banale controversia per un posto auto è degenerata in una violenta aggressione che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato per futili motivi legati alla gestione di un parcheggio. La discussione, nata tra due persone, ha assunto in pochi istanti toni estremamente accesi, attirando l’attenzione dei numerosi presenti in zona.

Un’auto travolge la folla al rione Pescara

La situazione è precipitata quando una persona, identificata dai testimoni, ha perso il controllo. In un gesto di violenza incontrollata, l’uomo ha manovrato il proprio veicolo finendo per investire diverse persone presenti, tra cui adulti e pare anche minori che si trovavano in prossimità dell’area. Il panico si è diffuso rapidamente tra i passanti, che hanno allertato le forze dell’ordine e il 118.

Soccorsi in codice rosso e feriti in ospedale

Data la dinamica dell’incidente e il numero di persone coinvolte, è stato disposto l’invio di diverse ambulanze in zona, che hanno operato in una sorta di “catena” per riuscire a prestare soccorso a tutti i feriti nel minor tempo possibile. Il personale sanitario ha stabilizzato le vittime sul posto prima di procedere al trasporto d’urgenza presso le strutture ospedaliere più vicine. Al momento non si conoscono ancora le condizioni cliniche precise dei coinvolti, ma si teme per la salute di alcuni di loro a causa della violenza dell’impatto.