Grave incidente a Sala Consilina, si ribalta con il quad: 55enne ricoverato in codice rosso

Questa mattina a Sala Consilina un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto lungo via Don Luigi Sturzo. L’episodio si è verificato intorno alle ore 8:00. Secondo le prime informazioni, il 55enne, residente in città, stava percorrendo la strada a bordo di un quad quando, per cause che sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo si è ribaltato, facendo finire violentemente a terra il conducente.

I soccorsi e il trasporto d’urgenza al Curto di Polla

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul luogo del sinistro, hanno disposto il trasferimento urgente dell’uomo all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni sarebbero gravi e i sanitari stanno monitorando attentamente il quadro clinico.