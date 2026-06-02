Marina di Camerota, operai al lavoro il 2 giugno: parte il restyling del porto con il verde per la nuova Arena del Mare

Il porto turistico di Marina di Camerota si rifà il look in vista della stagione estiva. Nonostante la giornata di festa del 2 giugno, gli operai di una ditta specializzata sono entrati in azione alle prime luci dell’alba sul molo di sottoflutto per avviare un intervento di riqualificazione e abbellimento urbano.

Il progetto, disposto dall’amministrazione comunale, prevede il reatyling dell’area portuale, che unisce il decoro paesaggistico alla creazione di nuovi spazi funzionali per la collettività e per i turisti che anche durante questo ponte hanno affollato la località costiera.

L’intervento iniziato questa mattina si concentra sulla sistemazione del verde pubblico. Gli addetti ai lavori hanno provveduto alla messa a dimora di palme e altre essenze arboree, scelte specificamente per integrarsi con l’ambiente marittimo. Le nuove piante avranno una funzione non solo estetica, ma anche strutturale: serviranno infatti a delimitare e incorniciare la futura Arena del Mare.

L’obiettivo dell’amministrazione è creare una separazione armoniosa e naturale tra la zona che ospiterà gli eventi culturali, gli spettacoli e le attività ricreative e la restante parte dell’area portuale, valorizzando uno dei punti più caratteristici del territorio.

I lavori sul molo di sottoflutto non si fermeranno alla piantumazione degli alberi. Il cronoprogramma per i prossimi giorni prevede l’installazione dei nuovi arredi urbani e il posizionamento di moderni pali per l’illuminazione pubblica, elementi necessari per completare il restyling del porto.

Il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio delle attività, sottolineando l’importanza della cura del paesaggio come pilastro della qualità urbana. Il primo cittadino ha voluto commentare l’evoluzione del cantiere con un messaggio dettagliato:

“Alle prime luci dell’alba, sul molo di sottoflutto del porto di Marina di Camerota, è iniziata una nuova fase di un progetto che per anni abbiamo immaginato, progettato e inseguito con determinazione. Questa mattina una ditta specializzata ha avviato la sistemazione del verde con la messa a dimora di splendide palme e altre essenze che contribuiranno a rendere ancora più bello e accogliente questo spazio. Vedere sorgere il sole su un’opera che prende forma giorno dopo giorno è stata un’emozione difficile da descrivere. Le palme faranno da cornice naturale alla futura Arena del Mare, creando una separazione armoniosa tra l’area dedicata agli spettacoli, agli eventi culturali e alle attività ricreative e il resto del porto. Un elemento paesaggistico che valorizzerà ulteriormente uno degli angoli più suggestivi della nostra Marina. Nei primi giorni arriveranno anche gli arredi urbani e i nuovi pali dell’illuminazione, tasselli fondamentali per completare un intervento che sta trasformando il volto del nostro porto turistico. Crediamo che il verde sia un elemento essenziale della qualità urbana. Prima si realizzano le opere, poi si pensa a renderle ancora più belle, vivibili e accoglienti. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo. Questo è solo uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti per la riqualificazione delle nostre frazioni e degli spazi pubblici. Camerota continua a crescere, a migliorarsi e a guardare al futuro. L’Arena del Mare sta diventando realtà. Presto sarà uno spazio dedicato alla cultura, alla musica, agli spettacoli e alla condivisione. Un luogo pensato per i cittadini, per i giovani e per tutti coloro che scelgono di vivere e amare il nostro territorio. E il bello deve ancora arrivare”.