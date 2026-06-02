Curiosità

Il 2 giugno 1946 nel Cilento e Vallo di Diano: quando il territorio scelse la Monarchia

Mentre l'Italia sceglieva la Repubblica, il Cilento e il Vallo di Diano votarono in massa per la Monarchia. Scopri tutti i dati comune per comune

Ernesto Rocco
Altare della Patria

Il 2 giugno 1946, l’Italia si trovava a un bivio storico: Repubblica o Monarchia? In un clima di grande fervore e partecipazione, i cittadini italiani furono chiamati a decidere il futuro del loro Paese. Nel Cilento e nel Vallo di Diano, la scelta non fu univoca.

Mentre a livello nazionale prevalse la Repubblica con il 54,3% dei voti, nel Cilento e nel Vallo di Diano la Monarchia ebbe il sopravvento. In alcuni comuni, come Albanella, Rutino, Torchiara e Pisciotta, la Repubblica ottenne la maggioranza, ma in generale la Monarchia rimase la preferenza più diffusa.

Le ragioni di un voto controtendenza

I dati raccontano una storia di divisione e complessità. La varietà di scelte riflette il dibattito politico acceso che caratterizzò quel periodo storico. Le ragioni del voto monarchico nel Cilento e nel Vallo di Diano sono da ricercare in diversi fattori, tra cui l’influenza del clero, la diffusione di sentimenti tradizionalisti e il timore verso l’ignoto rappresentato dalla Repubblica.

Oggi, a oltre 80 anni dal referendum, il 2 giugno rappresenta la Festa della Repubblica Italiana. Un’occasione per celebrare la scelta del popolo e riflettere sul valore della democrazia e della libertà. I dati del voto nel Cilento e nel Vallo di Diano ci ricordano la ricchezza di voci e idee che hanno plasmato la storia del nostro Paese.

I risultati del referendum comune per comune

Ecco i dati dei singoli comuni, il primo è riferito alla Repubblica, il secondo alla Monarchia:

  • Alfano: 21 – 393
  • Altavilla Silentina: 628 – 1.696
  • Aquara: 395 – 1.151
  • Ascea: 615 – 956
  • Atena Lucana: 192 – 919
  • Auletta: 167 – 1.204
  • Bellosguardo: 132 – 898
  • Buccino: 684 – 2.191
  • Buonabitacolo: 141 – 1.087
  • Caggiano: 120 – 1.541
  • Camerota: 285 – 2.164
  • Campora: 121 – 376
  • Cannalonga: 173 – 353
  • Capaccio: 1.129 – 1.385
  • Casalbuono: 99 – 998
  • Casaletto Spartano: 191 – 749
  • Casal Velino: 133 – 1.749
  • Caselle in Pittari: 393 – 481
  • Castelcivita: 270 – 1.136
  • Castellabate: 406 – 2.561
  • Castelnuovo Cilento: 87 – 454
  • Celle di Bulgheria: 96 – 859
  • Centola: 154 – 1.695
  • Ceraso: 481 – 1.096
  • Cicerale: 113 – 995
  • Controne: 486 – 241
  • Corleto Monforte: 100 – 544
  • Cuccaro Vetere: 16 – 394
  • Felitto: 209 – 813
  • Futani: 185 – 500
  • Giffoni Valle Piana: 1.109 – 2.268
  • Gioi: 162 – 923
  • Giungano: 291 – 253
  • Ispani: 72 – 505
  • Laureana Cilento: 202 – 715
  • Laurino: 526 – 618
  • Laurito: 96 – 675
  • Lustra: 292 – 393
  • Magliano Vetere: 303 – 390
  • Moio della Civitella: 209 – 930
  • Montano Antilia: 188 – 1.105
  • Montecorice: 121 – 1.095
  • Monteforte Cilento: 155 – 297
  • Monte San Giacomo: 419 – 615
  • Montesano sulla Marcellana: 591 – 2.343
  • Morigerati: 123 – 421
  • Novi Velia: 93 – 443
  • Ogliastro Cilento: 285 – 1.120
  • Omignano: 227 – 323
  • Orria: 196 – 735
  • Ottati: 95 – 562
  • Padula: 642 – 2.074
  • Perdifumo: 105 – 1.090
  • Perito: 282 – 585
  • Pertosa: 150 – 305
  • Petina: 146 – 636
  • Piaggine: 674 – 853
  • Pisciotta: 1.617 – 216
  • Polla: 564 – 1.942
  • Pollica: 55 – 1.559
  • Postiglione: 533 – 599
  • Roccadaspide: 1.204 – 2.833
  • Roccagloriosa: 78 – 969
  • Rofrano: 73 – 1.099
  • Roscigno: 269 – 433
  • Rutino: 529 – 286
  • Sacco: 61 – 761
  • Sala Consilina: 616 – 3.572
  • Salento: 206 – 479
  • San Giovanni a Piro: 130 – 1.322
  • San Mauro Cilento: 24 – 645
  • San Mauro la Bruca: 69 – 627
  • San Pietro al Tanagro: 235 – 593
  • San Rufo: 100 – 908
  • Santa Marina: 91 – 957
  • Sant’Angelo a Fasanella: 386 – 493
  • Sant’Arsenio: 230 – 1.732
  • Sanza: 616 – 639
  • Sapri: 525 – 1.877
  • Sassano: 284 – 2.100
  • Serramezzana: 5 – 308
  • Serre: 352 – 1.190
  • Sessa Cilento: 107 – 1.072
  • Sicignano degli Alburni: 299 – 1.612
  • Stella Cilento: 222 – 552
  • Stio: 72 – 831
  • Teggiano: 440 – 3.499
  • Torchiara: 835 – 608
  • Torraca: 36 – 597
  • Torre Orsaia: 271 – 1.100
  • Tortorella: 34 – 427
  • Trentinara: 266 – 567
  • Valle dell’Angelo: 204 – 202
  • Vallo della Lucania: 557 – 2.553
  • Vibonati: 365 – 972
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