Il 2 giugno 1946 nel Cilento e Vallo di Diano: quando il territorio scelse la Monarchia

Il 2 giugno 1946, l’Italia si trovava a un bivio storico: Repubblica o Monarchia? In un clima di grande fervore e partecipazione, i cittadini italiani furono chiamati a decidere il futuro del loro Paese. Nel Cilento e nel Vallo di Diano, la scelta non fu univoca.

Mentre a livello nazionale prevalse la Repubblica con il 54,3% dei voti, nel Cilento e nel Vallo di Diano la Monarchia ebbe il sopravvento. In alcuni comuni, come Albanella, Rutino, Torchiara e Pisciotta, la Repubblica ottenne la maggioranza, ma in generale la Monarchia rimase la preferenza più diffusa.

Le ragioni di un voto controtendenza

I dati raccontano una storia di divisione e complessità. La varietà di scelte riflette il dibattito politico acceso che caratterizzò quel periodo storico. Le ragioni del voto monarchico nel Cilento e nel Vallo di Diano sono da ricercare in diversi fattori, tra cui l’influenza del clero, la diffusione di sentimenti tradizionalisti e il timore verso l’ignoto rappresentato dalla Repubblica.

Oggi, a oltre 80 anni dal referendum, il 2 giugno rappresenta la Festa della Repubblica Italiana. Un’occasione per celebrare la scelta del popolo e riflettere sul valore della democrazia e della libertà. I dati del voto nel Cilento e nel Vallo di Diano ci ricordano la ricchezza di voci e idee che hanno plasmato la storia del nostro Paese.

I risultati del referendum comune per comune

Ecco i dati dei singoli comuni, il primo è riferito alla Repubblica, il secondo alla Monarchia: