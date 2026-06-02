Il 2 giugno 1946 nel Cilento e Vallo di Diano: quando il territorio scelse la Monarchia

Il 2 giugno 1946, l’Italia si trovava a un bivio storico: Repubblica o Monarchia? In un clima di grande fervore e partecipazione, i cittadini italiani furono chiamati a decidere il futuro del loro Paese. Nel Cilento e nel Vallo di Diano, la scelta non fu univoca.
Mentre a livello nazionale prevalse la Repubblica con il 54,3% dei voti, nel Cilento e nel Vallo di Diano la Monarchia ebbe il sopravvento. In alcuni comuni, come Albanella, Rutino, Torchiara e Pisciotta, la Repubblica ottenne la maggioranza, ma in generale la Monarchia rimase la preferenza più diffusa.
Le ragioni di un voto controtendenza
I dati raccontano una storia di divisione e complessità. La varietà di scelte riflette il dibattito politico acceso che caratterizzò quel periodo storico. Le ragioni del voto monarchico nel Cilento e nel Vallo di Diano sono da ricercare in diversi fattori, tra cui l’influenza del clero, la diffusione di sentimenti tradizionalisti e il timore verso l’ignoto rappresentato dalla Repubblica.
Oggi, a oltre 80 anni dal referendum, il 2 giugno rappresenta la Festa della Repubblica Italiana. Un’occasione per celebrare la scelta del popolo e riflettere sul valore della democrazia e della libertà. I dati del voto nel Cilento e nel Vallo di Diano ci ricordano la ricchezza di voci e idee che hanno plasmato la storia del nostro Paese.
I risultati del referendum comune per comune
Ecco i dati dei singoli comuni, il primo è riferito alla Repubblica, il secondo alla Monarchia:
- Alfano: 21 – 393
- Altavilla Silentina: 628 – 1.696
- Aquara: 395 – 1.151
- Ascea: 615 – 956
- Atena Lucana: 192 – 919
- Auletta: 167 – 1.204
- Bellosguardo: 132 – 898
- Buccino: 684 – 2.191
- Buonabitacolo: 141 – 1.087
- Caggiano: 120 – 1.541
- Camerota: 285 – 2.164
- Campora: 121 – 376
- Cannalonga: 173 – 353
- Capaccio: 1.129 – 1.385
- Casalbuono: 99 – 998
- Casaletto Spartano: 191 – 749
- Casal Velino: 133 – 1.749
- Caselle in Pittari: 393 – 481
- Castelcivita: 270 – 1.136
- Castellabate: 406 – 2.561
- Castelnuovo Cilento: 87 – 454
- Celle di Bulgheria: 96 – 859
- Centola: 154 – 1.695
- Ceraso: 481 – 1.096
- Cicerale: 113 – 995
- Controne: 486 – 241
- Corleto Monforte: 100 – 544
- Cuccaro Vetere: 16 – 394
- Felitto: 209 – 813
- Futani: 185 – 500
- Giffoni Valle Piana: 1.109 – 2.268
- Gioi: 162 – 923
- Giungano: 291 – 253
- Ispani: 72 – 505
- Laureana Cilento: 202 – 715
- Laurino: 526 – 618
- Laurito: 96 – 675
- Lustra: 292 – 393
- Magliano Vetere: 303 – 390
- Moio della Civitella: 209 – 930
- Montano Antilia: 188 – 1.105
- Montecorice: 121 – 1.095
- Monteforte Cilento: 155 – 297
- Monte San Giacomo: 419 – 615
- Montesano sulla Marcellana: 591 – 2.343
- Morigerati: 123 – 421
- Novi Velia: 93 – 443
- Ogliastro Cilento: 285 – 1.120
- Omignano: 227 – 323
- Orria: 196 – 735
- Ottati: 95 – 562
- Padula: 642 – 2.074
- Perdifumo: 105 – 1.090
- Perito: 282 – 585
- Pertosa: 150 – 305
- Petina: 146 – 636
- Piaggine: 674 – 853
- Pisciotta: 1.617 – 216
- Polla: 564 – 1.942
- Pollica: 55 – 1.559
- Postiglione: 533 – 599
- Roccadaspide: 1.204 – 2.833
- Roccagloriosa: 78 – 969
- Rofrano: 73 – 1.099
- Roscigno: 269 – 433
- Rutino: 529 – 286
- Sacco: 61 – 761
- Sala Consilina: 616 – 3.572
- Salento: 206 – 479
- San Giovanni a Piro: 130 – 1.322
- San Mauro Cilento: 24 – 645
- San Mauro la Bruca: 69 – 627
- San Pietro al Tanagro: 235 – 593
- San Rufo: 100 – 908
- Santa Marina: 91 – 957
- Sant’Angelo a Fasanella: 386 – 493
- Sant’Arsenio: 230 – 1.732
- Sanza: 616 – 639
- Sapri: 525 – 1.877
- Sassano: 284 – 2.100
- Serramezzana: 5 – 308
- Serre: 352 – 1.190
- Sessa Cilento: 107 – 1.072
- Sicignano degli Alburni: 299 – 1.612
- Stella Cilento: 222 – 552
- Stio: 72 – 831
- Teggiano: 440 – 3.499
- Torchiara: 835 – 608
- Torraca: 36 – 597
- Torre Orsaia: 271 – 1.100
- Tortorella: 34 – 427
- Trentinara: 266 – 567
- Valle dell’Angelo: 204 – 202
- Vallo della Lucania: 557 – 2.553
- Vibonati: 365 – 972