Montesano sulla Marcellana, posata la prima pietra della nuova chiesa di San Gerardo Maiella a Tardiano

Una giornata destinata a rimanere nella memoria della comunità di Tardiano di Montesano, che ha celebrato la posa della prima pietra della nuova chiesa dedicata a San Gerardo Maiella. Un evento atteso da anni, che segna l’inizio concreto di un progetto nato dal desiderio condiviso di dotare la frazione di un nuovo luogo di preghiera e aggregazione.

Una cerimonia partecipata e solenne

La cerimonia è stata caratterizzata da un clima di profonda partecipazione e commozione. Il rito di benedizione è stato presieduto da Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, affiancato dal parroco don Mimì Tropiano. Presenti anche rappresentanti dell’Amministrazione comunale, autorità civili, religiose e militari, oltre a numerosi cittadini che hanno voluto prendere parte a questo importante momento.

Il simbolo del futuro e il legame con il territorio

Nel corso della celebrazione è stata collocata sotto la prima pietra una pergamena simbolica, testimonianza dell’inizio di un cammino che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

La nuova struttura sorgerà grazie ai fondi dell’8xmille e rappresenterà un punto di riferimento spirituale e sociale per l’intera comunità. Un’opera che nasce dalla fede, dall’impegno e dalla collaborazione di tante persone che hanno creduto nella possibilità di trasformare un progetto in realtà.