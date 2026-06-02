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Turismo accessibile nel Cilento: un avviso pubblico per rendere le spiagge accoglienti a tutti

L'Ambito S9 avvia un'indagine di mercato per gestire 7 punti spiaggia accessibili a Sapri, Camerota, Palinuro e altri litorali del Cilento. Scadenza l'11 giugno 2026

Redazione Infocilento
Spiaggia disabili

L’Ambito Territoriale Sociale S9, guidato dal Comune capofila di Sapri, ha avviato una procedura esplorativa per individuare gli operatori economici interessati alla fornitura e alla gestione dei servizi di accoglienza presso sette spiagge libere accessibili. Questa iniziativa rappresenta la parte operativa del piano biennale denominato “A…mare tutti”, un progetto che ha ottenuto i finanziamenti stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l’Ufficio Disabilità. L’obiettivo principale è garantire il diritto alla balneazione e migliorare l’inclusione nei comuni costieri del territorio.

L’indagine di mercato punta a raccogliere manifestazioni di interesse in modo trasparente, assicurando la parità di trattamento e la non discriminazione tra i partecipanti. Trattandosi di un’azione puramente preselettiva, l’avviso non stabilisce impegni vincolanti o diritti di precedenza per le aziende che decideranno di candidarsi.

Le località balneari coinvolte e le attività previste

Il progetto coprirà in modo capillare e simultaneo diverse località del litorale. Nello specifico, le postazioni dedicate verranno allestite e presidiate nei seguenti sette comuni dell’Ambito S9:

  • Sapri, in qualità di ente capofila della procedura;
  • Vibonati, precisamente nella frazione costiera di Villammare;
  • Ispani, all’interno della frazione di Capitello;
  • Santa Marina, nella località balneare di Policastro Bussentino;
  • San Giovanni a Piro, presso la frazione di Scario;
  • Camerota, nella frazione di Marina di Camerota;
  • Centola, all’interno della frazione di Palinuro.

L’operatore che otterrà l’affidamento dovrà occuparsi dell’allestimento logistico delle aree e di garantire costantemente l’assistenza medica di primo soccorso, il supporto alla balneazione e le attività di accoglienza.

Durata delle attività e risorse economiche stanziate

Il servizio coprirà l’intera stagione estiva per un periodo fisso di 62 giorni consecutivi, che andrà dal 1° luglio al 31 agosto. Le attività dovranno essere garantite quotidianamente, inclusi tutti i giorni feriali, i festivi e la giornata di Ferragosto, senza alcuna interruzione.

Il valore complessivo dell’appalto è stato quantificato in 73.607,73 euro al netto dell’IVA, a cui si aggiungono 500,00 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, portando la base d’asta complessiva a un totale di 80.600,00 euro comprensivo di imposte. La selezione finale dell’operatore avverrà applicando il criterio del prezzo più basso, a patto che l’offerta rispetti integralmente gli obblighi tecnici definiti nel capitolato speciale.

I beneficiari delle prestazioni gratuite

Gli interventi di accompagnamento e supporto logistico sono destinati a tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito S9 e ai turisti che presentano disabilità temporanee o permanenti. L’accesso a ognuno dei sette punti spiaggia sarà totalmente gratuito. Le prestazioni di accoglienza e l’utilizzo delle aree d’ombra saranno estese anche agli accompagnatori e ai nuclei familiari dei soggetti con disabilità.

Criteri di partecipazione e modalità di invio delle domande

La partecipazione è aperta anche a raggruppamenti temporanei e consorzi di imprese. Tra i requisiti professionali ed economici richiesti figurano l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e il possesso di un fatturato globale negli ultimi tre esercizi pari almeno al doppio del valore dell’affidamento. È inoltre richiesta l’abilitazione sulla piattaforma telematica “TUTTOGARE” del Comune di Sapri.

Le istanze dovranno essere compilate utilizzando i moduli ufficiali allegati all’avviso, firmate digitalmente e inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pianosociales9@pec.it. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 12:00 del giorno 11 giugno 2026, pena l’esclusione dalla procedura.

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