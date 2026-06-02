Turismo accessibile nel Cilento: un avviso pubblico per rendere le spiagge accoglienti a tutti

L’Ambito Territoriale Sociale S9, guidato dal Comune capofila di Sapri, ha avviato una procedura esplorativa per individuare gli operatori economici interessati alla fornitura e alla gestione dei servizi di accoglienza presso sette spiagge libere accessibili. Questa iniziativa rappresenta la parte operativa del piano biennale denominato “A…mare tutti”, un progetto che ha ottenuto i finanziamenti stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l’Ufficio Disabilità. L’obiettivo principale è garantire il diritto alla balneazione e migliorare l’inclusione nei comuni costieri del territorio.

L’indagine di mercato punta a raccogliere manifestazioni di interesse in modo trasparente, assicurando la parità di trattamento e la non discriminazione tra i partecipanti. Trattandosi di un’azione puramente preselettiva, l’avviso non stabilisce impegni vincolanti o diritti di precedenza per le aziende che decideranno di candidarsi.

Le località balneari coinvolte e le attività previste

Il progetto coprirà in modo capillare e simultaneo diverse località del litorale. Nello specifico, le postazioni dedicate verranno allestite e presidiate nei seguenti sette comuni dell’Ambito S9:

Sapri , in qualità di ente capofila della procedura;

, in qualità di ente capofila della procedura; Vibonati , precisamente nella frazione costiera di Villammare;

, precisamente nella frazione costiera di Villammare; Ispani , all’interno della frazione di Capitello;

, all’interno della frazione di Capitello; Santa Marina , nella località balneare di Policastro Bussentino;

, nella località balneare di Policastro Bussentino; San Giovanni a Piro , presso la frazione di Scario;

, presso la frazione di Scario; Camerota , nella frazione di Marina di Camerota;

, nella frazione di Marina di Camerota; Centola, all’interno della frazione di Palinuro.

L’operatore che otterrà l’affidamento dovrà occuparsi dell’allestimento logistico delle aree e di garantire costantemente l’assistenza medica di primo soccorso, il supporto alla balneazione e le attività di accoglienza.

Durata delle attività e risorse economiche stanziate

Il servizio coprirà l’intera stagione estiva per un periodo fisso di 62 giorni consecutivi, che andrà dal 1° luglio al 31 agosto. Le attività dovranno essere garantite quotidianamente, inclusi tutti i giorni feriali, i festivi e la giornata di Ferragosto, senza alcuna interruzione.

Il valore complessivo dell’appalto è stato quantificato in 73.607,73 euro al netto dell’IVA, a cui si aggiungono 500,00 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, portando la base d’asta complessiva a un totale di 80.600,00 euro comprensivo di imposte. La selezione finale dell’operatore avverrà applicando il criterio del prezzo più basso, a patto che l’offerta rispetti integralmente gli obblighi tecnici definiti nel capitolato speciale.

I beneficiari delle prestazioni gratuite

Gli interventi di accompagnamento e supporto logistico sono destinati a tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito S9 e ai turisti che presentano disabilità temporanee o permanenti. L’accesso a ognuno dei sette punti spiaggia sarà totalmente gratuito. Le prestazioni di accoglienza e l’utilizzo delle aree d’ombra saranno estese anche agli accompagnatori e ai nuclei familiari dei soggetti con disabilità.

Criteri di partecipazione e modalità di invio delle domande

La partecipazione è aperta anche a raggruppamenti temporanei e consorzi di imprese. Tra i requisiti professionali ed economici richiesti figurano l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e il possesso di un fatturato globale negli ultimi tre esercizi pari almeno al doppio del valore dell’affidamento. È inoltre richiesta l’abilitazione sulla piattaforma telematica “TUTTOGARE” del Comune di Sapri.

Le istanze dovranno essere compilate utilizzando i moduli ufficiali allegati all’avviso, firmate digitalmente e inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pianosociales9@pec.it. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 12:00 del giorno 11 giugno 2026, pena l’esclusione dalla procedura.