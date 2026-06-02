Salerno celebra gli 80 anni della Repubblica: il prefetto premia i cittadini illustri e l’Alfano I suona l’Inno in piazza della Libertà

La città di Salerno ha omaggiato la Festa della Repubblica con una cerimonia solenne in piazza della Libertà, in occasione dell’ottantesimo anniversario del Paese. L’evento, organizzato dal prefetto Francesco Esposito, ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre a una numerosa presenza di cittadini, famiglie e turisti. La manifestazione si è aperta con l’Alzabandiera monumentale sulle note dell’Inno d’Italia, eseguito dall’ensemble di fiati del liceo statale Alfano I sotto la direzione del maestro Pasquale Occhinegro. Contestualmente, i vigili del fuoco hanno calato un grande tricolore dalla torre del palazzo del Governo, lasciandolo esposto per tutta la giornata.

Il protagonismo degli studenti e il legame con la Costituzione

I veri animatori della giornata sono stati i giovani delle scuole salernitane, tra cui il liceo Torquato Tasso, il convitto nazionale statale Torquato Tasso, il liceo statale Francesco De Sanctis, il liceo statale Sabatini-Menna, l’istituto Ipseoa Roberto Virtuoso e la consulta provinciale degli studenti. Gli alunni hanno partecipato all’iniziativa “adotta un articolo”, promossa dalla Prefettura per incentivare l’approfondimento della Carta costituzionale. Tra le attività proposte, i ragazzi hanno allestito la riproduzione di un seggio elettorale legato al referendum del 2 giugno 1946, invitando cittadini e autorità a simulare il voto. L’intrattenimento musicale ha visto anche l’esibizione al violino del maestro Daniele Gibboni, accompagnato dal maestro Nicola Tommasini, con una parafrasi del brano “Buon compleanno Italia”.

Il messaggio del capo dello Stato e l’intervento del prefetto

Durante l’incontro, il prefetto Esposito ha condiviso il messaggio ufficiale inviato dal Presidente della Repubblica, il quale ha sottolineato la necessità di: