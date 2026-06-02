Cilento

Arena del Mare ad Agropoli, cresce il programma: ecco altri due eventi

L'Arena del Mare di Agropoli inserisce in calendario Rosario Miraggio e il tribute show di Michael Jackson accanto a Fabrizio Moro. Biglietti disponibili

Ernesto Rocco
Concerto

L’Arena del Mare di Agropoli amplia la sua offerta con nuove date. Il cartellone degli eventi sale a tre appuntamenti confermati.

Il cartellone estivo si amplia

Se nei giorni scorsi era partita la vendita dei biglietti per il live di Fabrizio Moro, atteso sul palco il prossimo 13 agosto con la tappa del suo tour “Non ho paura di niente – Live 2026”, si aggiungono ora altri due eventi, i cui biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul mercato.

Il 16 agosto la struttura ospiterà Rosario Miraggio. Il cantante partenopeo, ha consolidato la propria posizione nel panorama musicale nel 2007 grazie alla pubblicazione del disco “Prendere o lasciare” e all’impatto commerciale del brano “Male”. Il suo percorso artistico lo ha portato a sviluppare collaborazioni continuative, tra cui spicca il sodalizio con Gigi D’Alessio, e a costruire un seguito trasversale. L’esibizione ad Agropoli si inserisce all’interno di una tournée nazionale che toccherà anche le piazze di Caserta, Palermo e Catania.

Il terzo appuntamento inserito nel calendario ufficiale è lo Human Nature Live Show, in agenda per il 19 agosto. Si tratta del progetto internazionale di riproduzione scenica incentrato sulla figura di Michael Jackson, considerato la maggiore opera produttiva globale tra quelle dedicate alla memoria del cantante statunitense.

Logistica e struttura del progetto

L’accesso agli spettacoli di Rosario Miraggio e dello Human Nature Live Show prevede una tariffa d’ingresso fissata a 25 euro, a cui vanno aggiunti i costi relativi ai diritti di prevendita e alle commissioni di servizio.

Sotto il profilo infrastrutturale, l’Arena del Mare verrà allestita all’interno degli spazi di piazza Paolo Serra. Prevista una capienza complessiva stimata intorno ai duemila spettatori. L’operazione nasce da una sinergia strutturata tra il comparto pubblico e i partner privati, sulla base di un piano di gestione che fissa in tre anni la durata complessiva della programmazione estiva nell’area.

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