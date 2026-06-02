Ballottaggio a Campagna, svolta al secondo turno: Campagna attiva sceglie Adele Amoruso

Il panorama politico in vista del ballottaggio di domenica e lunedì tra Livio Moscato e Adele Amoruso si arricchisce di un nuovo, significativo tassello. La lista “Campagna attiva”, che al primo turno aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Pierfrancesco D’Ambrosio, ha sciolto le riserve ufficializzando, attraverso la propria pagina Facebook, il proprio orientamento per il secondo turno elettorale.

Con una nota chiara e diretta, il gruppo ha comunicato la scelta di appoggiare la candidatura di Adele Amoruso rispetto a Livio Moscato.

Il comunicato ufficiale di Campagna attiva

Ecco il testo integrale del comunicato diffuso dal movimento:

“In questi giorni di confronto successivi al primo turno, il nostro gruppo di ‘Campagna attiva’ ha continuato a credere che la forza di una lista risieda nell’unità e nella responsabilità delle proprie scelte. Proprio per questo, dopo un confronto serio e approfondito, oggi comunichiamo la nostra decisione di sostenere Adele Amoruso al ballottaggio. È una scelta che nasce da una convergenza programmatica concreta.”

I motivi dell’accordo e la convergenza programmatica

“Con Adele Amoruso abbiamo parlato della nostra città, delle nostre priorità e dei punti che Campagna attiva ha elaborato democraticamente nelle proprie assemblee. Abbiamo trovato ascolto, disponibilità al confronto e condivisione su temi per noi fondamentali. La volontà è quella di contribuire alla costruzione di una prospettiva amministrativa più vicina alle idee, ai valori e agli obiettivi che abbiamo portato avanti durante questa campagna elettorale”.