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Nuove opportunità per i giovani studiosi: al via il Premio di studio Francesco ed Evelina Vecchio

Al via il bando 2026 dell'Associazione Vecchio per tesi di Laurea Magistrale dedicate al Cilento. Scopo, requisiti, scadenze e modalità di partecipazione

Redazione Infocilento
Studenti

L’Associazione Culturale “Francesco ed Evelina Vecchio” ha ufficialmente aperto le candidature per il suo premio di studio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del sodalizio volte a favorire e a incoraggiare i giovani studiosi meritevoli. Il concorso prevede l’assegnazione di un premio dal valore di mille euro, che verrà attribuito alla migliore tesi di laurea incentrata su un argomento inerente al territorio del Cilento.

La delimitazione territoriale specifica dell’area geografica oggetto del bando è esplicitata all’interno dell’allegato presente nel testo ufficiale. Tutte le informazioni relative all’ente promotore e i dettagli del bando sono inoltre consultabili sul sito web dell’Associazione.

I requisiti di ammissione e i titoli accademici validi

Per poter accedere alla selezione, i candidati devono aver discusso una tesi a conclusione di un corso di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a Ciclo unico. Sono considerati validi i titoli conseguiti presso una delle sedi universitarie del territorio italiano oppure in un’istituzione equivalente dell’Unione Europea, del Regno Unito, dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera.

Il periodo di conseguimento del titolo deve essere compreso tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026. Per quanto riguarda la lingua del testo, qualora l’elaborato sia stato redatto in un idioma diverso dall’italiano o dall’inglese, i partecipanti hanno l’obbligo di presentare anche un abstract esauriente in una di queste due lingue.

Modalità di invio della domanda e scadenze

I partecipanti al concorso devono far pervenire la documentazione richiesta entro il 30 giugno 2026. I materiali da trasmettere includono una copia della tesi e il certificato di laurea con voti, entrambi in formato digitale pdf. L’invio deve essere effettuato all’indirizzo email dell’Associazione Culturale Francesco ed Evelina Vecchio.

Tutti coloro che spediranno la documentazione riceveranno una notifica via email che confermerà l’avvenuto ricevimento e, in presenza di tutti i requisiti previsti dal bando, l’accettazione ufficiale della candidatura.

Criteri di valutazione e proclamazione dei vincitori

La valutazione degli elaborati in concorso sarà affidata a una commissione esaminatrice presieduta dal Presidente dell’Associazione, il Prof. Bruno Vecchio, e composta da altri studiosi nominati dal Consiglio direttivo in base agli argomenti specifici trattati nelle tesi. Il sodalizio si riserva comunque il diritto di non assegnare il Premio nel caso in cui la commissione giudichi inadeguati i lavori presentati.

I risultati della selezione, insieme alle indicazioni sul luogo e sulla data della cerimonia di premiazione, saranno resi pubblici entro il 15 luglio 2026. Il bando è stato firmato a Scandicci in data 11 aprile 2026.

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