Salerno accelera sulla carta d’identità elettronica: ecco il piano delle aperture straordinarie

Il programma di potenziamento del servizio, già avviato a febbraio, proseguirà con una serie di date specifiche. I cittadini potranno recarsi presso gli uffici nei giorni 9 e 30 maggio, e per tutto il mese di giugno nelle giornate del 6, 13, 20 e 27. Oltre a queste date, l’amministrazione comunale ha previsto ulteriori turni in base alla disponibilità del personale per accelerare le procedure di rinnovo.

Potenziamento della sezione di Fuorni e orari pomeridiani

A partire dalla prossima settimana e fino al mese di novembre, la sezione di Fuorni osserverà un’apertura straordinaria ogni lunedì e mercoledì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In aggiunta, per agevolare l’utenza in vista delle prossime consultazioni elettorali, durante tutto il mese di maggio saranno attivi i turni pomeridiani presso le sedi di Palazzo di Città (via Roma) e Pastena (via Madonna di Fatima). In queste sezioni, il servizio sarà garantito il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:20.

Modalità di prenotazione e requisiti necessari

Per accedere al servizio è obbligatoria la prenotazione online tramite il portale ministeriale dedicato. L’amministrazione invita i residenti ancora muniti del vecchio formato cartaceo ad attivarsi per la sostituzione. Al momento dell’appuntamento, l’utente dovrà presentare il vecchio documento, una fototessera recente (non più vecchia di sei mesi) e disporre di uno strumento di pagamento elettronico come bancomat o carta di credito. In alternativa, è possibile utilizzare il bollettino PagoPA scaricabile dal portale istituzionale dell’ente.