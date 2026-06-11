Capaccio Paestum, pedalando tra storia e natura: arriva la ciclopasseggiata per tutta la famiglia

L’Associazione Comitato di Quartiere Torre di Paestum, presieduta da Clementina Miano, domenica 14 giugno prossimo, promuove e organizza la ciclopasseggiata “Pedalando Insieme tra storia e mare”.

Il programma e gli orari del raduno

Il raduno è previsto alle ore 9.00 presso la Villa Comunale S.Anna a Torre di Paestum. La partenza è fissata alle ore 10.00. Sarà possibile noleggiare alcune biciclette previa prenotazione.

Un percorso a misura di bambino e in totale sicurezza

Il percorso sarà breve, agile e suggestivo al fine di favorire la partecipazione di tanti bambini. La carovana sarà supportata nel tragitto dal servizio di Polizia Municipale e dalla Croce Rossa di Capaccio Paestum.