Cilento

Capaccio Paestum, pedalando tra storia e natura: arriva la ciclopasseggiata per tutta la famiglia

Domenica 14 giugno torna la ciclopasseggiata a Capaccio Paestum tra storia e mare. Un percorso adatto anche ai bambini: ecco il programma completo

Alessandra Pazzanese
Bambini in bicicletta

L’Associazione Comitato di Quartiere Torre di Paestum, presieduta da Clementina Miano, domenica 14 giugno prossimo, promuove e organizza la ciclopasseggiata “Pedalando Insieme tra storia e mare”.

Il programma e gli orari del raduno

Il raduno è previsto alle ore 9.00 presso la Villa Comunale S.Anna a Torre di Paestum. La partenza è fissata alle ore 10.00. Sarà possibile noleggiare alcune biciclette previa prenotazione.

Un percorso a misura di bambino e in totale sicurezza

Il percorso sarà breve, agile e suggestivo al fine di favorire la partecipazione di tanti bambini. La carovana sarà supportata nel tragitto dal servizio di Polizia Municipale e dalla Croce Rossa di Capaccio Paestum.

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