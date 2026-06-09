Futsal, quarti scudetto: impresa dello Sporting, parte male la Feldi

Dopo oltre un mese di stop, e date per i play-off più volte rinviate causa il ricorso di Genzano sulla penalizzazione ricevuta, è tornata sul parquet la Serie A di futsal per la fase cruciale del campionato che è partita con i quarti di finale scudetto. Nelle magnifiche otto presenti anche Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina che hanno chiuso la regular season rispettivamente al quinto e sesto posto.

La Feldi cade in casa

La Feldi era di scena al Palasele dove ha perso per 0-3 con la Roma. Gara bloccata con un primo tempo combattuto ma terminato senza reti. Nella ripresa cambia tutto con i capitolini che trovano il guizzo vincente, al primo minuto, con Miquel mentre Fortino sigla il raddoppio al 6′ . A metà ripresa Gui, calcettista della Feldi, si becca il secondo giallo lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica e Avellino ne approfitta poco dopo per il tris romano che chiude in pratica la gara.

Successo ai rigori per lo Sporting

A San Rufo, al Centro Sportivo Meridionale, lo Sporting Sala Consilina vince ai rigori 4-2, invece, con il Napoli, terzo in campionato. I partenopei passano nella seconda parte della prima frazione nel giro di pochi secondi per due volte. Prima Salas e poco dopo Guilhermão siglano due reti che sembrano indirizzare la sfida in favore degli azzurri. Lo Sporting reagisce e accorcia le distanze nel corso della ripresa con un tiro libero, per il sesto fallo avversario, trasformato da Mello e poi con il quinto di movimento raggiunge il pari, grazie ad un’autorete, ad un minuto dal termine. La gara va ai supplementari con Arillo che al termine del primo tempo sigla un incredibile 3-2 Sporting. A un minuto e mezzo dal gong però Grasso pareggia i conti fissando il risultato sul 3-3. Si va ai rigori con il portiere dello Sporting Lo Conte che ne para due consegnando la vittoria ai salesi. Ora gara 2 prevista a campi invertiti venerdi.