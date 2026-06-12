Cronaca

Eboli, paura in viale Amendola, si stacca un grosso ramo: colpito un 78enne

Paura in viale Amendola per la caduta improvvisa di un grosso ramo che ha colpito un 78enne nei pressi della chiesa di San Bartolomeo

Antonio Elia
Eboli, ramo caduto

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi lungo viale Amendola ad Eboli, nei pressi dell’incrocio con la chiesa di San Bartolomeo, dove un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero ed è caduto sulla sede stradale.

Nel crollo è rimasto coinvolto un uomo di 78 anni che stava transitando a piedi in quel momento. Il malcapitato, ora, è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Il ramo lo ha colpito lievemente alle spalle, provocandogli un forte spavento ma, fortunatamente, senza conseguenze gravi.

I soccorsi e la testimonianza

Sul posto sono intervenuti alcuni passanti, fra questi Vito Ciccarone, che ha immediatamente prestato assistenza all’amico e allertato i soccorsi:

“Per fortuna le condizioni dell’amico Franco non destano preoccupazione — ha dichiarato Ciccarone, ma lo spavento è stato notevole. Gli è andata bene, per fortuna, menomale”.

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