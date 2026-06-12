Eboli, paura in viale Amendola, si stacca un grosso ramo: colpito un 78enne

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi lungo viale Amendola ad Eboli, nei pressi dell’incrocio con la chiesa di San Bartolomeo, dove un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero ed è caduto sulla sede stradale.

Nel crollo è rimasto coinvolto un uomo di 78 anni che stava transitando a piedi in quel momento. Il malcapitato, ora, è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Il ramo lo ha colpito lievemente alle spalle, provocandogli un forte spavento ma, fortunatamente, senza conseguenze gravi.

I soccorsi e la testimonianza

Sul posto sono intervenuti alcuni passanti, fra questi Vito Ciccarone, che ha immediatamente prestato assistenza all’amico e allertato i soccorsi:

“Per fortuna le condizioni dell’amico Franco non destano preoccupazione — ha dichiarato Ciccarone, ma lo spavento è stato notevole. Gli è andata bene, per fortuna, menomale”.