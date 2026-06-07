Cilento

Ciclista sulla superstrada tra Cuccaro Vetere e Ceraso

Un ciclista avvistato sulla superstrada che collega Cuccaro Vetere e Ceraso. Foto e video virali sui social

Redazione Infocilento

Una scena insolita e pericolosa ha catturato l’attenzione degli automobilisti in transito sulla superstrada che collega Cuccaro Vetere e Futani. Un ciclista è stato immortalato mentre percorreva la carreggiata in direzione nord, condividendo lo spazio con auto e altri mezzi.

La presenza di un veicolo a due ruote privo di protezione, in un contesto caratterizzato da velocità sostenute e traffico intenso, ha generato immediata apprensione tra i conducenti.

La reazione del web e l’allerta sicurezza

Le immagini dell’accaduto sono state rapidamente condivise online, scatenando un acceso confronto sui social network. I cittadini hanno segnalato la situazione sottolineando i potenziali rischi per l’incolumità del ciclista e degli automobilisti stessi. Episodi come questo, in realtà, non sono nuovi nonostante il divieto di transito sulla Cilentana alle biciclette.

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