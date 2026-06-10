Emergenza ambiente a Battipaglia, Galdi all’attacco: “Serve un piano straordinario, basta immobilismo”

“Serve un piano straordinario per superare le ataviche criticità ambientali che penalizzano la città”. È un duro affondo quello che arriva dal segretario cittadino di Forza Italia, Carmine Galdi, che prende posizione sulla gestione delle problematiche legate agli scarichi nel Tusciano e al funzionamento degli impianti di depurazione, schierandosi al fianco del consigliere comunale azzurro Giuseppe Provenza.

L’interrogazione urgente e il nodo depurazione

Il caso è stato portato all’attenzione dell’amministrazione comunale attraverso un’interrogazione urgente presentata da Provenza, che chiede chiarimenti sui controlli degli scarichi nel fiume Tusciano e sull’efficienza del sistema depurativo cittadino, temi particolarmente delicati alla vigilia della stagione estiva.

“Il consigliere Giuseppe Provenza si dimostra, ancora una volta, un esponente politico puntuale, attento e rigoroso nel monitorare le reali problematiche che affliggono la nostra città”, afferma Galdi. “Mentre l’amministrazione comunale continua a vivere alla giornata, senza una vera programmazione strategica, i cittadini e le famiglie sono costretti a convivere con preoccupazioni di carattere igienico-sanitario che potrebbero avere ripercussioni anche sul comparto turistico e sulla balneabilità del litorale“.

Le accuse di Forza Italia: “Mancano i controlli sul Tusciano”

Forza Italia punta il dito contro quella che definisce una carenza di controlli e monitoraggi in una fase cruciale dell’anno. “È inaccettabile che a ridosso dell’estate non venga effettuata una verifica rigorosa lungo il corso del Tusciano, sul corretto funzionamento del depuratore di Tavernola e sulla gestione dei canali collegati all’Impianto Idrovoro Aversana“, sostiene il segretario azzurro.

Per Galdi, la questione ambientale non può più essere affrontata con interventi episodici. “Serve un piano straordinario capace di affrontare in maniera definitiva problematiche che si trascinano da anni e che continuano a rappresentare un freno allo sviluppo del territorio”, evidenzia.

Verso le amministrative: la proposta del “Patto delle Competenze”

L’esponente forzista rilancia quindi la proposta politica del partito in vista delle prossime sfide amministrative.

“Questo è il pragmatismo che serve a Battipaglia ed è la linea che guiderà il nostro Patto delle Competenze per il futuro governo della città”, conclude Galdi. “Saremo al fianco di Giuseppe Provenza in Consiglio comunale per ottenere risposte chiare dall’amministrazione. La tutela della salute pubblica e il rilancio turistico del litorale restano priorità assolute sulle quali Forza Italia continuerà a vigilare”.