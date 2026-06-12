Cronaca

Vasto incendio nella pineta in zona militare tra Eboli e Capaccio: caschi rossi in azione

Un vasto incendio è divampato nella pineta in zona militare tra Eboli e Capaccio. Fumo visibile a chilometri di distanza. Intervengono i Vigili del Fuoco

Redazione Infocilento
Incendio

Momenti di apprensione tra Eboli e Capaccio, dove un vasto incendio nella pineta è divampato all’interno dell’area militare situata tra i due comuni. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono rapidamente propagate interessando una vasta porzione di vegetazione.

Fumo visibile a chilometri di distanza e segnalazioni

Una densa colonna di fumo bianco si è alzata nel cielo, risultando visibile anche a diversi chilometri di distanza e attirando l’attenzione di numerosi automobilisti e residenti della zona. Numerose le segnalazioni giunte alle sale operative dei soccorsi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo. A supporto delle attività da terra sono stati richiesti anche mezzi antincendio specializzati per evitare che le fiamme raggiungessero altre aree sensibili.

Le operazioni si sono concentrate soprattutto lungo il perimetro della zona interessata dall’incendio, con l’obiettivo di scongiurare ulteriori propagazioni favorite dalle condizioni meteo.

Il bilancio e le cause del rogo

Al momento non si registrano feriti né danni a persone, mentre restano da accertare le cause che hanno originato il rogo. Le autorità competenti stanno monitorando costantemente l’evolversi della situazione

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