Ispani in festa, la comunità di San Cristoforo abbraccia nonna Ida per i suoi 100 anni

Grande festa a San Cristoforo, frazione collinare del Comune d’Ispani, per i 100 anni di Ida Pierri. Un traguardo importante per la neo centenaria, festeggiato con affetto e con amore dall’intera comunità unitamente alla famiglia. A renderle omaggio anche l’amministrazione comunale e il sindaco Franco Fragomeno, tutti presenti ai festeggiamenti in suo onore.

Il tributo dell’amministrazione comunale a un secolo di storia

“Ida ha attraversato un secolo di storia, vivendo tempi di guerra e povertà ma sempre guidata da un profondo senso della famiglia e dello spirito di sacrificio – dichiarano dall’amministrazione comunale – La partecipazione commossa di tutta la comunità, unita all’amore e all’affetto dei figli, dei nipoti e di tutti i familiari, è il riflesso perfetto di ciò che ha seminato nella sua vita e di ciò che rappresenta per il nostro paese. Un secolo di vita, un esempio per tutti noi”.