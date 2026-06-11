Calcio: l’Atletico Pisciotta segna la storia e festeggia la prima volta in Promozione

L’Atletico Pisciotta giocherà il prossimo campionato di Promozione. La formazione cilentana, infatti, ha conquistato il salto di categoria dalla Prima Categoria, vincendo i play-off di fine stagione. Dopo quarto finale, raggiunto nel girone H del torneo regionale, la squadra neroverde ha sbaragliato la concorrenza nella post season.

Il campionato

In campionato la squadra di mister Michele Armida ha vinto 14 gare, pareggiandone 7 e perdendone 5. Le reti siglate, invece, sono state 62 a fronte delle 28 subite. Nei play-off, invece, successo in semifinale nella trasferta contro il Quadrivio, terza in classifica, per 1-2 stesso risultato ottenuto in finale contro lo Sporting Club Palomonte, secondo in campionato.

La festa

Nella serata di mercoledi la società cilentana ha festeggiato il suo primo storico salto di categoria in Promozione: a Piazza Raffaele Pinto, infatti, la comunità ha festeggiato con calciatori, dirigenti e staff la promozione ottenuta. Per ascoltare le emozioni dei protagonisti abbiamo intervistato il presidente Sergio Di Blasi e il tecnico Michele Armida.