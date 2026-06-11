Casalbuono: scontro tra un’auto e un cervo sulla SS19, morto l’animale, illesa una famiglia

Questa mattina lungo la Strada Statale 19, nel territorio di Casalbuono, un’autovettura si è scontrata con un cervo improvvisamente comparso sulla carreggiata.

La dinamica dell’incidente in località Ische

L’incidente si è verificato in località Ische. A bordo del veicolo viaggiava una famiglia di Lagonegro che non ha potuto evitare l’impatto con l’animale. Lo scontro è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni alla vettura.

Il cervo è morto sul colpo, mentre gli occupanti dell’auto, seppur molto spaventati, non hanno riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare assistenza ai passeggeri.

L’intervento dei soccorsi e dell’Asl Salerno

Per gli accertamenti del caso sono giunti gli agenti del Nucleo Forestale Cerreta-Cognole e la Polizia Locale di Casalbuono. È stata inoltre attivata l’Unità Operativa Veterinaria dell’Asl Salerno che ha provveduto al recupero della carcassa dell’animale.