Lutto a Castelcivita: addio all’ingegnere Alfonso Amato, storico responsabile dell’Ufficio Tecnico

Un velo di tristezza è calato sul Comune di Castelcivita per la scomparsa dell’ingegnere Alfonso Amato, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, venuto a mancare a causa di un male incurabile.​

Il ricordo di un professionista stimato e stimabile​

L’ingegnere Amato ha messo, a lungo, la sua professionalità, ma anche i suoi valori umani, al servizio del Comune di Castelcivita dove, oggi, tutti ne piangono la scomparsa.​

Si susseguono sui social i messaggi dei cittadini che ricordano il loro tecnico comunale con tristezza e con affetto, descrivendolo come un uomo onesto, un professionista eccellente, una persona di valori che riceveva tutti con garbo e professionalità, dedicandosi totalmente al bene della cittadina e dei suoi abitanti.​

L’ultimo omaggio della comunità e il cordoglio del Sindaco​

Solo pochi giorni fa, durante l’inaugurazione della Casa Albergo per Anziani del Comune, erano state dedicate all’ingegnere Amato parole di apprezzamento, tra gli applausi dei presenti, per le tante opere lasciate al territorio.​Anche il sindaco, Antonio Forziati, ha espresso il suo cordoglio: “Castelcivita ti piange, riposa in pace amico mio”, le parole commosse del primo cittadino.