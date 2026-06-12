Sapri: tutto pronto per i Solenni festeggiamenti in onore di San Vito Martire

La Città di Sapri si prepara per i festeggiamenti in onore del patrono San Vito Martire. Un appuntamento importante per la cittadina del Golfo di Policastro che si rinnova ogni anno e chiama a raccolta centinaia di fedeli.

Le parole del parroco: fede e identità cittadina

“Innanzitutto speriamo che sia una grande manifestazione di Fede, una grande testimonianza di ciò che noi viviamo tutto l’anno – ha affermato Don Raffaele Brusco, parroco di Sapri – Certo è che la festa di San Vito diventa per i sapresi e per gli abitanti dei paesi vicini un punto di riferimento anche per l’inizio della bella stagione.”

Per la comunità locale si tratta di un momento identitario fortissimo, che unisce l’aspetto spirituale a quello della tradizione e della convivialità:

“Per noi sapresi la festa in onore di San Vito è motivo di orgoglio ed è espressione della nostra devozione a questo Santo che esprimiamo maggiormente in questi giorni. Giorni che cerchiamo di vivere sia come cammino spirituale ma anche come preparazione della festa esterna che sicuramente sarà bella e intensa.”

Il programma delle celebrazioni

I festeggiamenti entreranno nel vivo a metà mese con un programma che unisce appuntamenti religiosi e civili: