Attualità

Sapri: tutto pronto per i Solenni festeggiamenti in onore di San Vito Martire

Sapri si prepara alla festa patronale di San Vito Martire dal 14 al 16 giugno. Scopri il programma e le parole del parroco Don Raffaele Brusco

Maria Emilia Cobucci

La Città di Sapri si prepara per i festeggiamenti in onore del patrono San Vito Martire. Un appuntamento importante per la cittadina del Golfo di Policastro che si rinnova ogni anno e chiama a raccolta centinaia di fedeli.

Le parole del parroco: fede e identità cittadina

“Innanzitutto speriamo che sia una grande manifestazione di Fede, una grande testimonianza di ciò che noi viviamo tutto l’anno – ha affermato Don Raffaele Brusco, parroco di Sapri – Certo è che la festa di San Vito diventa per i sapresi e per gli abitanti dei paesi vicini un punto di riferimento anche per l’inizio della bella stagione.”

Per la comunità locale si tratta di un momento identitario fortissimo, che unisce l’aspetto spirituale a quello della tradizione e della convivialità:

“Per noi sapresi la festa in onore di San Vito è motivo di orgoglio ed è espressione della nostra devozione a questo Santo che esprimiamo maggiormente in questi giorni. Giorni che cerchiamo di vivere sia come cammino spirituale ma anche come preparazione della festa esterna che sicuramente sarà bella e intensa.”

Il programma delle celebrazioni

I festeggiamenti entreranno nel vivo a metà mese con un programma che unisce appuntamenti religiosi e civili:

  • 14 Giugno: Inizio ufficiale dei festeggiamenti.
  • 15 Giugno (Il giorno più importante): Processione e Celebrazioni Eucaristiche per dare piena dimostrazione della Fede e devozione a San Vito Martire.
  • 16 Giugno: Conclusione dei festeggiamenti con il concerto fuori dalla Chiesa.
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.