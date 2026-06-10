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Agropoli celebra la decima edizione del Torneo di Sant’Antonio: tra sport, valori e coesione sociale

Grande successo ad Agropoli per la X edizione del Torneo di Sant’Antonio al New Roller. Sport, amicizia e solidarietà con Don Pasquale Gargione e Guglielmo Stendardo

Alessandro Pippa

Agropoli ha rinnovato il suo appuntamento annuale con l’integrazione e la sana competizione in occasione della decima edizione del Torneo di Sant’Antonio. L’evento, svoltosi nella collaudata cornice della struttura “New Roller”, ha richiamato un’ampia partecipazione di giovani atleti e appassionati, confermando la sua centralità nel tessuto sociale e sportivo cittadino.

Discipline sul campo e partecipazione giovanile

La manifestazione ha visto i numerosi partecipanti misurarsi in diverse discipline, strutturate attraverso tornei di calcetto, pallavolo e basket. Le sfide sul rettangolo di gioco hanno offerto intensi momenti di sana competizione e condivisione, trasformando l’iniziativa in una vera festa collettiva capace di stimolare l’aggregazione dei ragazzi attraverso la pratica sportiva condivisa.

Ospiti d’eccezione e testimonianze di crescita

A dare un profondo valore istituzionale e comunitario alla giornata è stata la presenza di figure di riferimento. All’evento hanno preso parte Don Pasquale Gargione e Guglielmo Stendardo, ex calciatore professionista. Proprio Stendardo ha dato simbolicamente il calcio d’inizio alla manifestazione, salutando la platea dei partecipanti e sottolineando l’importanza dello sport come strumento di crescita personale e aggregazione sociale.

Un binomio consolidato tra spiritualità e comunità

Il successo di questo decimo anniversario consolida un format che riesce a coniugare efficacemente la spiritualità e lo sport. Il Torneo di Sant’Antonio si attesta come un appuntamento ormai radicato per la promozione di principi cardine quali il rispetto, l’amicizia e la solidarietà, rafforzando in modo concreto i legami interni alla comunità locale.

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