Agropoli celebra la decima edizione del Torneo di Sant’Antonio: tra sport, valori e coesione sociale

Agropoli ha rinnovato il suo appuntamento annuale con l’integrazione e la sana competizione in occasione della decima edizione del Torneo di Sant’Antonio. L’evento, svoltosi nella collaudata cornice della struttura “New Roller”, ha richiamato un’ampia partecipazione di giovani atleti e appassionati, confermando la sua centralità nel tessuto sociale e sportivo cittadino.

Discipline sul campo e partecipazione giovanile

La manifestazione ha visto i numerosi partecipanti misurarsi in diverse discipline, strutturate attraverso tornei di calcetto, pallavolo e basket. Le sfide sul rettangolo di gioco hanno offerto intensi momenti di sana competizione e condivisione, trasformando l’iniziativa in una vera festa collettiva capace di stimolare l’aggregazione dei ragazzi attraverso la pratica sportiva condivisa.

Ospiti d’eccezione e testimonianze di crescita

A dare un profondo valore istituzionale e comunitario alla giornata è stata la presenza di figure di riferimento. All’evento hanno preso parte Don Pasquale Gargione e Guglielmo Stendardo, ex calciatore professionista. Proprio Stendardo ha dato simbolicamente il calcio d’inizio alla manifestazione, salutando la platea dei partecipanti e sottolineando l’importanza dello sport come strumento di crescita personale e aggregazione sociale.

Un binomio consolidato tra spiritualità e comunità

Il successo di questo decimo anniversario consolida un format che riesce a coniugare efficacemente la spiritualità e lo sport. Il Torneo di Sant’Antonio si attesta come un appuntamento ormai radicato per la promozione di principi cardine quali il rispetto, l’amicizia e la solidarietà, rafforzando in modo concreto i legami interni alla comunità locale.