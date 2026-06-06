Da Sapri a Roma a piedi: l’impresa da 450 km di Filippo Alaa Eddin

Inizierà il prossimo 10 luglio, a distanza di due giorni dal suo 31esimo compleanno, l’avventura di Filippo Alaa Eddin. Il giovane di San Gennaro Vesuviano ha progettato di partire da Sapri e raggiungere Roma, tutto rigorosamente a piedi. Un lungo viaggio di 450 km che Filippo compirà senza alcun mezzo di trasporto ma unicamente a piedi.

La scelta di Sapri e l’itinerario fino a Cinecittà

La decisione di partire da Sapri nasce dalla volontà di iniziare questo viaggio dall’ultimo paese della Campania, sua regione di appartenenza, ma anche per conoscere meglio la città della Spigolatrice, per poi giungere a Roma e più precisamente a Cinecittà. Il tempo stimato, salvo imprevisti, è di 10 giorni di viaggio durante i quali Filippo riprenderà tutto con la telecamera e trasmetterà in diretta sui suoi canali social.

Una sfida per uscire dalla comfort zone

“Sono stato sempre avvezzo a fare cose che nessuno fa – ha affermato Filippo – Lo faccio per uscire dalla ‘comfort zone’ e superare i limiti che ognuno di noi può avere”. Questa lunga traversata non rappresenta però la prima avventura per Filippo. Già in passato, nel 2021, il giovane Alaa Eddin si era reso protagonista di un’altra entusiasmante esperienza: raggiungere la città di Palermo partendo da Milano in sella alla sua bicicletta. Un viaggio durato 27 giorni, ricco di emozioni e di nuove esperienze.

La dedica speciale ai genitori

“Dedico questo nuovo viaggio ai miei genitori che si sono impegnati tutta la vita a educarmi e a supportarmi anche su scelte discutibili. Loro non mi hanno mai tarpato le ali – ha poi aggiunto Filippo Alaa Eddin – ora voglio ricambiare la loro fiducia raggiungendo questo nuovo obiettivo”.