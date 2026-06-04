Cilento

Castellabate in festa per Carolina Di Luccia: la cittadina di San Marco compie 101 anni

Grande festa a Castellabate per i 101 anni di Carolina Di Luccia. Il sindaco Marco Rizzo celebra questo straordinario traguardo: "Un esempio per tutti"

Manuel Chiariello

Grande festa a Castellabate per un traguardo significativo raggiunto da una cittadina doc. Carolina Di Luccia, della frazione di San Marco, compie oggi 101 anni. Un esempio di memoria viva per tutta la comunità.

Gli auguri del sindaco e della comunità

A farle una visita speciale per lo straordinario compleanno è stato anche il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, che non ha nascosto la sua emozione per un momento così particolare: “Un anno fa ho avuto il privilegio di bussare alla porta di Carolina Di Luccia per festeggiare con lei il meraviglioso traguardo dei 100 anni.

Oggi torno con la stessa emozione per celebrare una nuova, straordinaria pagina della sua vita: 101 anni di storia, di affetti e di amore per la nostra comunità. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, rivolgo a lei gli auguri più sinceri per questo nuovo compleanno, con l’augurio che il suo sorriso e la sua forza continuino a essere un esempio per tutti noi”.

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