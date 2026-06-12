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Laurino: risvegliato dal coma il 22enne ferito durante una partita di calcio

Il 22enne Daniele R. è uscito dal coma farmacologico dopo 13 giorni dall'incidente a Villa Littorio. Il sollievo della comunità e il commosso ringraziamento della madre ai medici del "San Luca"

Alessandra Pazzanese
Ospedale Vallo

Sono stati tredici giorni di ansia e preoccupazione per la comunità di Laurino e per tutto il territorio ed oggi è arrivata la bella notizia: Daniele R., il 22enne rimasto ferito dopo aver battuto la testa durante una partita di calcetto si è risvegliato dal coma farmacologico.

L’incidente al campo sportivo

L’incidente era avvenuto presso il Campo Sportivo della frazione di Villa Littorio. Il ragazzo, in maniera accidentale, cadendo aveva battuto la testa contro la recinzione della struttura sportiva. Trasportato presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, vista la sua serissima condizione clinica, gli era stato indotto il coma farmacologico.

La mobilitazione della comunità e le parole della mamma

Sono stati giorni di preghiera e speranza, a Laurino, la comunità si è anche ritrovata nella Chiesa del paese per pregare unita per Daniele ed oggi è arrivata la bella notizia resa nota dalla sua mamma: “Daniele è sveglio e il suo cuore ha ricominciato a battere. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo.

Grazie per non averci mai lasciati soli, ringraziamo di cuore ognuno di voi. La vostra vicinanza e le vostre preghiere sono state una forza incredibile in queste due settimane di grande disperazione. Un ringraziamento particolare va al personale dell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ Ospedale di Vallo della Lucania che ha preso in carico Daniele come un figlio e accolto noi genitori disperati con un’ umanità che non è sempre scontata” ha fatto sapere la donna commossa e con ritrovata speranza.

Tutti attendono di ricevere notizie sempre migliori e di poter riabbracciare presto il giovane amato e benvoluto da tutti.

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